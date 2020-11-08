Мошенники позвонили по телефону. Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

В Барнауле мошенники развели женщину на 400 тысяч рублей. Как она умудрилась при такой наивности накопить эту сумму – загадка, хотя на нее могли легко оформить кредит онлайн.

Все дело в том, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее банковской карты пытаются снять деньги. Для того чтобы предотвратить операцию, необходимо назвать номер карты, три цифры с обратной стороны и код из СМС.

- Женщина выполнила все рекомендации, в результате с ее карты было списано около 400 тысяч рублей, - сообщает региональная полиция.

После того, как деньги списались, она поняла, что стала жертвой мошенников и пошла в полицию, которая возбудила уголовное дело по п. «г», ч.3. ст.158 УК (кража).