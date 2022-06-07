На Алтае будут судить преступную группу за рубку пихт на 19 млн рублей

Всего по делу было допрошено 20 свидетелей, проведено 15 судебных экспертиз Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Республики Алтай направила в суд уголовное дело в отношении одного из участников преступной группы, который обвиняется в незаконной рубке деревьев. Общая сумма ущерба по данному делу составляет 18,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Дело было в ноябре прошло года. Тогда семь человек договорились о рубке сырорастущих пихт на территориях Чойского и Турочакского лесничеств. Всего незаконно они срубили 1015 деревьев, которые планировали продать.

- Прокуратурой Республики утверждено обвинительное заключение в отношении одного участника организованной преступной группы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ, ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере, совершенная организованной группой), - отметили в прокуратуре.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавили, что всего по делу было допрошено 20 свидетелей, проведено 15 судебных экспертиз и больше 10 обысков. На имущество обвиняемых в сумме 5 млн рублей наложили арест. Им грозит до семи лет лишения свободы. Пока до суда дошло дело лишь одного фигуранта, в отношении остальных участников группы вскоре утвердят обвинительные заключения.

Напомним, аналогичное преступление выявили в прошлом году в Курьинском районе Алтайского края. Там двое мужчин вырубили 57 пихт на 4,4 млн рублей.

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