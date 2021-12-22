На Алтае «черные лесорубы» срубили 57 пихт на 4,4 млн рублей

По факту незаконной вырубки проходят следственные действия Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Курьинском районе Алтайского края выявили, пожалуй, самую крупную вырубку «новогодних» деревьев в этом году. Двое мужчин лишили лесничество 57 пихт. Ущерб составил больше 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Преступников в лесу заметила местная жительница: она услышала, как рубят деревья, подошла к месту, откуда доносились звуки, и увидела снегоход, а также двоих мужчин, которые заготавливали пихты. Она сразу же позвонила в Горно-Колыванское лесничество и рассказала о произошедшем.

- «Черные» лесорубы заподозрили неладное и, бросив «добычу», спешно скрылись. Приехав на место преступления, лесные инспекторы обнаружили 57 спиленных пихт. Ущерб лесному фонду составил 4,4 млн рублей. Специалисты отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Горно-Колыванскому лесничеству незамедлительно сообщили о факте нарушения лесного законодательства в правоохранительные органы и написали заявление в полицию, - отметили в министерстве.

Свидетельница происшествия дала показания, благодаря которым лесорубов уже удалось задержать. Ими оказались жители села Колывань. По факту незаконной вырубки проходят следственные действия.

В министерстве добавили, что ранее на территории этого лесничества уже ловили древоуничтожителей – они срубили девять пихт на 45 тысяч рублей. Мужчина, причастный к рубке, признал вину и выплатил штраф.

- Всего в лесном фонде Алтайского края в 2021 году выявлено 5 фактов незаконной заготовки деревьев хвойных пород для новогодних праздников. Сумма ущерба составила свыше 7 млн рублей. Личности «черных» лесорубов установлены. По всем фактам направлены заявления в полицию, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, черным лесорубам грозит серьезное наказание: от штрафа в пару тысяч рублей до лишения свободы на срок до семи лет.

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