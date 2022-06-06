Скорую вызывать не стали: на Алтае скончался школьник, выпивший омывайку

Дома бабушка с дедом лечили внука самостоятельно Фото: Олег УКЛАДОВ

Тело 16-летнего Андрея (имя изменено) из Алтайского края обнаружили 4 июня бабушка и дедушка, которые являлись его опекунами. Накануне парню стало плохо – болел желудок, тошнило. Тогда это списали на обычное отравление и не стали вызывать скорую помощь, а утром оказалось уже поздно. Парень был мертв.

- За два дня до этого он со своим товарищем-кадетом нашел в гараже полторашку спиртосодержащей жидкости, которую отец кадета использовал как стеклоомывающую жидкость, - рассказал знакомый с ситуаций источник КП-Барнаул.

Возможно, друзья подумали, что это этиловый спирт – разбавили его водой. Кадет сделал глоток и отказался пить дальше, а Андрей забрал бутылку себе. Судя по тому, что там осталось около литра жидкости – остальное он выпил. Однако наутро Андрей даже пошел в школу несмотря на то, что его рвало и болел желудок – сейчас девятиклассники сдают экзамены, на 3 июня была назначена консультация.

Видимо, парень списал свое состояние на похмелье и никому не рассказал о причинах. Почему же в школе не вызвали скорую? Дело в том, что в учебном заведении работает сторожем его дедушка, он забрал ребенка и увел домой.

Дома бабушка с дедом лечили внука самостоятельно. В поселке об Андрее отзываются исключительно хорошо, как и о его родных – буквально неделю назад опека проверяла семью – нарушений не было.

Сейчас делом занимается региональный следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Образование мальчика велось по системе Жохова, которая подразумевает занятия в игровой форме, комфортную психологическую обстановку и отсутствие жесткой дисциплины. Предполагается, что в таких условиях мозг ребенка усваивает информацию гораздо интенсивнее. Свои услуги преподавателя по этой системе предлагал 55-летний барнаулец (далее)