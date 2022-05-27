На Алтае массажист-целитель растлил ребенка

Мужчину будут лечить Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае родители отдали своего 8-летнего сына на неделю массажисту-«целителю», закончилось это все преступлением против половой неприкосновенности ребенка и уголовным делом. «Комсомолка» узнавала подробности истории.

- В феврале 2022 года мужчина, находясь в своей квартире в Барнауле, во время проведения сеанса массажа совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летнего мальчика, - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Как выяснилось, образование мальчика велось по системе Жохова, которая подразумевает занятия в игровой форме, комфортную психологическую обстановку и отсутствие жесткой дисциплины. Предполагается, что в таких условиях мозг ребенка усваивает информацию гораздо интенсивнее. Свои услуги преподавателя по этой системе предлагал 55-летний барнаулец.

- Он вел все предметы, но, помимо прочего, считал себя народным целителем и делал массаж, - рассказал следователь Железнодорожного района Барнаула Александр Левин.

Родители потерпевшего ребенка знали его уже три года, мужчина приходил к ним также домой и делал мальчику массаж в связи с жалобами на головные боли. Но в какой-то момент мужчина сказал, что больше не может к ним приходить в связи с занятостью и предложил, чтобы мальчик пожил у него в течение недели. Полностью доверявшие авторитету педагога родители согласились. Когда ребенок вернулся домой, то рассказал, что учитель совершал с ним насильственные действия сексуального характера.

В отношении 55-летнего жителя Барнаула было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ. Расследование уже завершено, но привлечь растлителя к ответственности нельзя – он оказался невменяемым.

- В ходе предварительного следствия мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, которая установила его невменяемость. В связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Железнодорожного района постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае бывший сотрудник МЧС развращал 13-летнего мальчика

В отношении него возбуждено уголовное дело (подробнее)