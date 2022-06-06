Для расширения сквера рядом с алтайским медуниверситетом планируют убрать кафе

Первый этап благоустройства планируют завершить ко Дню города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Сквер медиков рядом с медицинским университетом на улице Чкалова может вытеснить торговые павильоны. Об этом сообщил мэр Барнаула Вячеслав Франк.

- Есть мысли основательно продлить сквер. Будем разговаривать с собственниками этих помещений, находить пути решений, - заявил Вячеслав Генрихович.

Ранее было решено на месте снесенных павильонов на пересечении Ленина и Чкалова создать зеленое пространство. Для этого профильным комитетом было разработано несколько эскизных решений. Потом концепцию решили изменить ради увековечивания труда врачей.

- Мы 1,5 года занимались концептом – где же то место в городе, которое могло бы свидетельствовать о трудовой доблести медицинских работников. Ковид к этому подтолкнул – напряженный труд вызывает уважения всего общества, - сказал министр образования края Дмитрий Попов.

Сейчас в сквере планируют увеличить пространство, убрать забор, установить памятный знак, поставить малые архитектурные формы. Впоследствии, возможно, здесь будут вручать дипломы выпускникам, а в будни – это будет местом отдыха для студентов и горожан.

Из-за того, что поменялась концепция, сдвинутся сроки реализации сквера, но первый этап планируют завершить уже ко Дню города – там высадят деревья, сделают дорожки для пешеходов. Следующим этапом сквер наполнят архитектурными решениями.

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