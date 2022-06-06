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Общество6 июня 2022 6:20

Для расширения сквера рядом с алтайским медуниверситетом планируют убрать кафе

Идею расширить общественное место озвучил мэр Барнаула
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
Первый этап благоустройства планируют завершить ко Дню города

Первый этап благоустройства планируют завершить ко Дню города

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Сквер медиков рядом с медицинским университетом на улице Чкалова может вытеснить торговые павильоны. Об этом сообщил мэр Барнаула Вячеслав Франк.

- Есть мысли основательно продлить сквер. Будем разговаривать с собственниками этих помещений, находить пути решений, - заявил Вячеслав Генрихович.

Ранее было решено на месте снесенных павильонов на пересечении Ленина и Чкалова создать зеленое пространство. Для этого профильным комитетом было разработано несколько эскизных решений. Потом концепцию решили изменить ради увековечивания труда врачей.

- Мы 1,5 года занимались концептом – где же то место в городе, которое могло бы свидетельствовать о трудовой доблести медицинских работников. Ковид к этому подтолкнул – напряженный труд вызывает уважения всего общества, - сказал министр образования края Дмитрий Попов.

Сейчас в сквере планируют увеличить пространство, убрать забор, установить памятный знак, поставить малые архитектурные формы. Впоследствии, возможно, здесь будут вручать дипломы выпускникам, а в будни – это будет местом отдыха для студентов и горожан.

Из-за того, что поменялась концепция, сдвинутся сроки реализации сквера, но первый этап планируют завершить уже ко Дню города – там высадят деревья, сделают дорожки для пешеходов. Следующим этапом сквер наполнят архитектурными решениями.

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