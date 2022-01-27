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Общество27 января 2022 6:21

В Барнауле снесут киоски у медуниверситета

Работы ведутся с декабря прошлого года
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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осуществляются на основании решения суда, - пишет издание. Попытки признать постройку незаконно начались еще в 2012 году

осуществляются на основании решения суда, - пишет издание. Попытки признать постройку незаконно начались еще в 2012 году

Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле решили снести киоски, расположенные у медуниверситета на ул. Чкалова, 60а и 62а. Павильоны были возведены больше 20 лет назад, судебные тяжбы по поводу признания возведения киосков незаконными длились порядка 10 лет, пишет Толк.

- Работы на площадке ведутся с декабря прошлого года. В мэрии сообщили, что они осуществляются на основании решения суда, - пишет издание.

Попытки признать постройку незаконно начались еще в 2012 году.