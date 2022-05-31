Алтайский край оказался в числе аутсайдеров по уровню благосостояния семей

Хроническая бедность провоцирует отток людей Фото: Олег УКЛАДОВ

У семей с детьми из Алтайского края после минимальных жизненных затрат остается всего 12,9 тыс. рублей. К такому выводу пришли составители рейтинга РИА, изучив данные Росстата за 2021 год.

- Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денег у семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов, - пишет издание.

В реальности расходы семей выше, чем прожиточный минимум, считает барнаульский ученый Владислав Вакаев. Статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи. Взять хотя бы такой параметр как закредитованность, по которому регион входит в числе лидеров, люди платят просрочки, пени, штрафы.

В лидерах рейтинга по уровню благосостояния семей, как и раньше, Москва, Петербург, нефтегазовый Ямал, Сахалин, Чукотка и Магаданская область. Там у семей остается от 67 до 81 тыс. рублей.

По словам экономиста, директора филиала «Открытие Инвестиции» в Барнауле Андрея Шалаева, рейтинг схож с результатами оценок финансового уровня региона проводимыми Росстатом и ЦБ.

- Можно, конечно, говорить, что более 40% жителей нашего региона проживают в сельской местности и структура их потребления частично замещается ЛПХ и данный рейтинг более подходит для жителей городов, но в целом уровень жизни населения Алтайского края в рейтингах всегда находится на достаточно низком уровне. Такие рейтинги говорят о низкой инвестиционной привлекательности региона, о сложностях развития многих отраслей, включая жилищное строительство, т.к. наличие "свободных" денег у населения позволяет жителям направлять их на улучшение своего материального положения.

Как считает Владислав Вакаев, хроническая бедность провоцирует отток людей.

- Умная, образованная, амбициозная молодежь уезжает туда, где можно не только работать за еду, но и получать средства для развития, отдыха, накоплений. Бедность ведет к снижению покупательской способности населения, что напрямую влияет на бизнес. За низкими зарплатами следует и низкая доходная часть бюджета – муниципалитеты хронически недофинансированы, это приводит к нехватке общественных пространств, дорог, культурных мест, что еще более усугубляет демографическую ситуацию, - говорит Вакаев.

Средняя зарплата в Алтайском крае, по данным на февраль 2022 года, составляла 32007 рублей.

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