Резкий всплеск случаев аллергии зафиксировали в мае в Алтайском крае

Все травы в этом году зацвели практически одновременно Фото: Татьяна Гейнрих

Сезон простуд закончился, начался сезон аллергии. Цветение, тополиный пух, пыльца березы – и вот уже чих, слезы и заложенность носа. О самых эффективных способах борьбы с этими недугами, а также о связи аллергии и коронавируса рассказал кандидат медицинских наук, главный врач Алтайского ЛОР-центра Евгений Тимошенский.

Взрывной рост случаев аллергии

Среди жителей Алтайского края в мае этого года произошел резкий всплеск аллергий. Как рассказал Евгений Тимошенский, это было связано с тем, что все травы зацвели практически одновременно. На организм воздействовало сразу много раздражителей и порой было сложно определить, на что именно пошла реакция.

– И пыльца берез является аллергеном, и цветение других трав, и тополиный пух. Но помимо таких видов сезонной аллерги, может быть аллергия на пылевых клещей, на тараканов и на различные продукты, – говорит врач.

Отличить насморк от аллергии можно у врача, сдав обычный мазок из носа. Анализ покажет, какие микроорганизмы там поселились. А вот узнать, на что именно возникла аллергическая реакция можно у врача-аллерголога. Он возьмет нужные пробы и определит раздражитель.

– Эти пробы желательно делать не тогда, когда у вас уже сопли, кашель и насморк, а когда вы себя чудесно чувствуете. Например, в зимний период, не дожидаясь весеннего обострения. В этом случае можно заранее ввести препараты, уменьшающие проявления аллергии и избежать неприятных последствий, – советует Евгений Тимошенский.

Аллергия – проблемы с пищеварением?

Аллергия может быть как наследственной, так и развиться в течение жизни. Кто-то мучается ею с детства, другие люди неожиданно могут столкнуться с чихом, например, на тополиный пух в весьма позднем возрасте. Причина может быть как проблемах в ЖКТ, так и в перенесенных инфекциях.

– Например, многие люди, перенесшие коронавирус, сталкиваются с проблемами с печенью. Неполадки в этом органе могут приводить в итоге к аллергии и всем сопутствующим симптомам – слезоточению, чиханию. И все только лишь из-за того, что человек переболел коронавирусом, - говорит медик.

Ошибки в лечении

По словам врача, лучшее вещество для уменьшения заложенности носа при аллергии – это топические стероиды.

– Это вещества, которые при всасывании в нос не вредят организму, не всасываются в кровь, а лишь восстанавливают носовое дыхание, местно снимая отек, – объясняет оторинларинголог. – Их можно начать принимать заранее, до начала цветения и использовать на протяжении всего сезона. В этом случае можно добиться того, чтобы заложенности практически не было.

Не стоит снимать заложенность носа сосудосуживающими каплями – они вызывают привыкание. Но еще хуже, по словам врача, это промывать нос интенсивной струей воды.

– Сейчас на прием часто встречаю пациентов, которые лечили заложенность носа от аллергии неправильно. С насморками они приходят к терапевтам, которые назначают препараты для промывания носа. Через несколько дней возникают осложнения, и они попадают к ЛОР-врачам. И нам приходится очень долго переубеждать людей, что это делать не надо. Сильные струи воды вызывают обратный эффект. Вещества, которые попали в нос, попадают во все пазухи и вызывают гнойное воспаление. Можно получить настоящий гнойный гайморит, а у детей даже и отит, – предупреждает ЛОР.

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