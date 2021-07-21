«Не мойте уши – природа против!» Оториноларинголог развенчал популярные стереотипы

Евгений Тимошенский – ведущий оториноларинголог Алтайского края Фото: Личный архив

На дворе середина лета, когда легко попасть в лапы «отпускных» болезней. Покупались - получили отит, выпили ледяных напитков – здравствуй, ангина! Проветрились перед кондиционером - фарингит. На вопросы читателей «Комсомолки» про ухо-горло-нос ответил Евгений Тимошенский, врач – ведущий оториноларинголог Алтайского края, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, лауреат международной премии им. Пирогова.

«Не навреди»

- Евгений Васильевич, как часто надо мыть уши?

- Уши мыть не надо, и не стоит лезть туда ни мылом, ни любыми другими предметами. Иногда вода попадает, люди после купания начинают вытирать уши ватными палочками. Это тоже противопоказано! Часто после этого начинается воспаление.

- А чем же их чистить?

- Ничем. Сера ушная - это защитная смазка от грязи и пыли и микробов. Природа наделила нас прекрасными ушами, которые самоочищаются, а мы все стремимся навредить себе.

- Но ведь пробки в ухе могут мешать слышать?

- Но самостоятельная попытка вычистить серную пробку ватной палочкой или чем то еще приводит к тому, что сера сдвигается к самой барабанной перепонке, прилипает и перекрывает звук для человека. Вымывать при необходимости ее лучше в поликлинике специальными устройствами, но не дома.

«Если стал плохо слышать»

- Такой вопрос: знакомый стал плохо слышать. Может быть, ему выписать слуховой аппарат?

- Когда на расстоянии метра человек не слышит громкую разговорную речь - это и есть одно из показаний для применения слухового аппарата. Но прежде стоит разобраться. А если там серная пробка или дырочка в перепонке от воспаления – то есть отит, или окостенение слуховых косточек – то есть отосклероз? Чтобы разобраться, для этого нужен квалифицированный врач - оториноларинголог. И тогда в соответствии с поставленным диагнозом может быть назначено правильное лечение.

О музыке из наушников и тугоухости

- Сегодня много споров вокруг использования наушников. Говорят, что громкая музыка ведет к глухоте.

- Да, к сожалению, появились очень мощные наушники, которые помещаются в слуховой проход, молодые люди включают громкую музыку, чтобы не слышать никого. И здесь две больших опасности. Во-первых, от интенсивной громкости, особенно басов, иногда случаются разрывы барабанных перепонок и, соответственно, снижение слуха. К нам часто приходят молодые люди с такой проблемой. Вторая опасность: длительное использование слишком громких звуков приводит к тому, что орган слуха перенапрягается, нервные клетки в нем начинают деградировать и появляется тугоухость. Среди наших пациентов есть и молодые «тугоухие», которые в наушниках музыку за счет громкости слышат хорошо, а внешние звуки и речь других людей плохо.

О звоне в ушах

- А почему бывает звон в ушах и что делать с этим?

- Снижение слуха часто сопровождается шумами и посторонними звуками в голове и ушах. Ухо у нас состоит из проводящей части: слуховой проход, перепонка, далее - улитка - орган который преобразует звуки в нервные импульсы, и специальные нервы, которые проводят импульс до коры головного мозга. Многое здесь зависит от того, что повреждено. Задача лор-врача, сурдолога разобраться, на каком уровне произошло повреждение и правильно назначить лечение. Если это нервы внутри головы, попытаться улучшить кровообращение мозга, если внутри улитки - есть препараты, улучшающие работу улитки. Иногда нужно подключать других специалистов. К примеру, если у пожилых людей есть и снижение слуха, и шейный остеохондроз, боли в шее, то ясно, что без комплексного лечения совместно с неврологом не обойтись.

«Промывая нос, можно продлить болезнь»

- Ну ладно, уши не мыть, а как насчет промывания носа?

- Хотите навредить носу, промывайте ъ. Мы задуманы природой так, чтобы не мыть уши и не мыть нос внутри. Часто такие якобы полезные промывания приводят к тому, что мы загоняем микробов, пыль, оседающие при вдохе в носу, в гайморовые и другие придаточные пазухи. А то, что флакончики для промывания у нас в аптеках продают – так это бизнес. Промывание носа не помогает носу, а вредит. Миллионы людей промыванием носа удлиняют продолжительность простудных болезней.

- Но если насморк замучил, что делать, капать сосудосуживающие?

- Сосудосуживающие капли - старинная проблема. Более ста лет назад их изготавливали из эфедрина и кокаина. Нос начинал нормально дышать, но появлялась наркотическая зависимость. Сейчас используются другие, синтетические препараты, но зависимость от сосудосуживающих капель все равно сохраняется. У сосудосуживающих капель имеется первая фаза действия – значительное улучшение носового дыхания. Она длится от 3 до 6 часов. Затем наступает вторая фаза - значительное ухудшение носового дыхания, и она длится до 2 недель. То есть люди начинают ощущать симптомы заложенности носа гораздо дольше, чем длится сама простуда. Естественно, коль нос не дышит, люди снова и снова капают в нос сосудосуживающие капли. Некоторые закапывают эти капли годами. Есть общее врачебное правило: не пользоваться сосудосуживающими каплями более трех дней. Сейчас есть альтернативные лекарства для восстановления дыхания - топические стероиды. Они мягко, нежно, не спеша, но верно восстанавливают носовое дыхание. Посоветуйтесь о правилах их использования со своим лор-врачом.

- А как отличить аллергический насморк от простудного?

- Опытный оториноларинголог определит форму насморка по цвету слизистой. Если слизистая красная, отечная, то это, скорее всего, простудный насморк, а если бледная, синюшная - то аллергический. Еще есть специальные мазки, они проверяются под микроскопом. Если большое количество лейкоцитов в слизи - насморк простудный. Наличие других клеток – эозинофилов – аллергический. В соответствии с этим опытный врач назначит вам лечение.

Ковид и обоняние

- Мы живем в эпоху коронавируса. Как эта зараза действует на систему ухо-горло-нос?

- К сожалению, вирус ковида, скорее всего, синтетический. Он нарушает функцию многих органов. В первую очередь, повышает свертываемость крови. И эта повышенная свертываемость приводит к тому, что многие сосуды воспаляются, тромбируются и начинаются осложнения. От тромбов в легких человек начинает плохо дышать, если тромбоз в сосудах головы, может быть нарушено обоняние, появляются головные боли и т д.

- Ну и напоследок, как вы относитесь к народным средствам лечения: молоко с медом, прогревание и т.д.

- Молоко с медом неплохо от простуды, сок алоэ, если проглотить, тоже помогает. А вот прогревать ничего не надо. Прогревание иногда может улучшить состояние, но иногда может привести к осложнениям. Правильнее всего - варианты лечения согласовать с лечащим врачом.