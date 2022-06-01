Двухлетний мальчик из Алтайского края утонул в бассейне

В 2021 году в Алтайском крае на воде погибли 35 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Двухлетний мальчик из Алтайского края утонул в каркасном бассейне в Кузбассе. Ребенка оставили без присмотра на считанные минуты – этого хватило, чтобы произошла трагедия. Об этом сообщает источник КП-Барнаул.

- Тело мальчика обнаружили 30 мая около девяти вечера. Провели судмедэкспертизу, по ее результатам причиной смерти явилось утопление, - рассказал собеседник.

Мать с четырьмя детьми приехала в гости к родственникам в Таштагольский район Кемеровской области. Похоже, что взрослые отвлеклись, в результате ребенок утонул. Сейчас возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Известно, что семья приехала из Новотроицка, характеризуется как положительная. Ребенку исполнилось два года всего несколько дней назад.

В 2021 году в Алтайском крае на воде погибли 35 человек, семь из них – дети. Жителей просят быть осторожными на воде, купаться только в подготовленных местах (в Барнауле будут работать 11 бассейнов и четыре пляжа) и не оставлять детей без присмотра.

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