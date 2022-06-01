На Алтае осудили золотодобыдчиков, которые незаконно нажились на 9,8 млн рублей

Золото, полученное в результате переработки, предприятия продавали в один из коммерческих банков Фото: Антонина Лышова

В Алтайском крае суд вынес приговор двум учредителям золотодобывающего предприятия и индивидуальному предпринимателю за незаконный оборот драгоценных металлов. Ущерб государству составил 9,8 миллионов рублей. Подробности рассказали в региональном Следкоме.

С мая по декабрь 2019 года трое руководителей ООО Золотодобывающее предприятие Артель старателей «Алтай-2» и ООО Артель старателей «СИБИРЬ» по предварительному сговору организовали незаконную добычу драгоценных металлов на нелицензированном участке. Затем металл незаконно хранили и перевозили под видом минерального сырья, которое содержит драгоценные металлы. Как уточняет ведомство, золото, полученное в результате переработки, предприятия продавали в один из коммерческих банков, хотя по законодательству его должны были обязательно сдать в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

- Своими действиями руководители золотодобывающих предприятий нанесли вред государству на общую сумму более 9,8 миллионов рублей, - пишет ведомство.

Еще в ходе следствия учредители и индивидуальный предприниматель признали вину в содеянном. На их имущество наложили арест на общую сумму более 20 миллионов рублей. Также выяснилось, что индивидуальный предприниматель, который хотел купить данные предприятия, попытался дать взятку сотрудникам ФСБ, когда узнал, что проводятся проверки в отношении этих компаний:

- Совместно с одним из учредителей предприниматель предпринял попытку дать взятку оперативному сотруднику в сумме 300 тысяч рублей. Однако довести преступный умысел до конца им не удалось – оперативник, не имея намерений получать взятку, отказался ее принять, а преступные действия взяткодателей в дальнейшем были пресечены сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю, - пишет ведомство.

На данный момент в зависимости от роли каждого фигурантов признали виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК РФ и ч.3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч.4 ст. 291 УК РФ.

Один из учредителей по решению суда получил реальный срок - 2 года 8 месяцев в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 200 тысяч рублей. Второй учредитель получил 2 года лишения свободы условно, государству он должен возместить 100 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель приговорен к семи годам лишения свободы условно со штрафом 600 тысяч рублей.

Отметим, что одному из фигурантов дела суд ранее вынес приговор в связи с заключением им досудебного соглашения. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штраф - 3 миллиона рублей.

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