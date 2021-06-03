В Солонешенском районе вновь заметили скандальных золотодобытчиков

Неделю назад на реке Солонешной появилась спецтехника и бытовки для рабочих Фото: ИА "Банкфакс"

Жители Солонешенского района заметили спецтехнику золотодобытчиков. Сельчане опасаются, что работы нанесут вред экологии и уже активно собираются подписи против деятельности добывающей организации, пишет «Банкфакс».

Техника уже здесь

Неделю назад на реке Солонешной появилась спецтехника и бытовки для рабочих. Их завозят на участок, расположенный в 7 километрах от райцентра Солонешное в сторону села Медведевка. Александр Тюнин, председатель местного общества охотников и рыболовов, предполагает, что на этом месте могут начать добычу золота.

По его данным, ее инициируют те же люди, кто ранее занимался золотодобычей на реке Ануй, где разработка месторождения россыпного золота закончилась судом для ООО «Ануй». В итоге деятельность фирмы признали незаконной из-за потенциального ущерба для краснокнижной флоры и фауны и долины реки в целом.

Жители района резко против золотодобычи и призывают людей к участию в сборе подписей против деятельности добывающей организации. Они считают, что в случае начала работ на реке могут пострадать животные и растения.

Спорная ситуация

Александр Воронов, и.о. главы Солонешенского района подтвердил, что на Солонешную зашла техника золотодобытчиков. По его информации, речь идет об ООО «Артель «Солнечная».

– Согласно ЕГРЮЛ, ее руководителем является Сергей Матвеев. Он же выступает руководителем упомянутого ООО «Ануй», которое является одним из соучредителей новой артели. Она была создана в октябре 2020 года, а спустя два месяца, в декабре, как указано на сайте Роснедр, получила лицензию на добычу золота на реках Ануй, Солонешной и Щепета, – отмечает издание.

Местные власти не рады визиту золотодытычков. По словам Александра Воронова, представители ООО «Ануй» так и не рекультивировали земли в долине одноименной реки выше села Топольного, где ранее вели добычу. В свою очередь эколог Алексей Грибков отмечает, что даже скромные шаги к этому ООО «Ануй» проводит довольно специфично. Он заявил, что высадками, по сути, занимались школьники, хотя делать это обязали по решению суда.

Для того, чтобы приступить к работам, артели «Солнечной» нужно получить разрешительные документы. Если это случится, эколог не исключает еще одной судебной тяжбы.

Сохранить природу

Экологи, ученые и обычные жители Солонешенского района с 2018 года выступают против золотодобычи на берегу Ануя. Проект представлял опасность для экологии.

Общественники обратились в суд с требованием прекратить деятельность старателей. Судебная экологическая экспертиза подтвердила наличие в границах горного отвода популяций растений и животных, занесенных в Красные книги России и Алтайского края. В случае продолжения деятельности потенциальный размер ущерба только охраняемым объектам растительного и животного мира мог превысить 1 млрд рублей.