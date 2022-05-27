Бегут не за кофе, а почтой: солдат из Алтайского края в окопе зачитал детское письмо

Заветные треугольнички пролетели тысячи километров, чтобы добраться до адресатов. Скриншот видео "Подслушано Камень-на-Оби"

Военнослужащие, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на территории Украины, продолжают получать письма, которые написали дети в их поддержку. Одно из таких писем, аккуратно сложенное в треугольник, зачитал солдат из Алтайского края. Видео было опубликовано в паблике «Подслушано Камень-на-Оби».

На видео военнослужащий сидит в окопе. По его словам, в момент записи ролика он находился в Луганской области.

- Пришли письма школьников в поддержку. Это письма от наших земляков [из Сибири, прим. ред.]. Пачка была большая, но мы выбрали для зачитывания те, что нам больше понравились, хотя они все замечательные. Вот такое письмо с рисунком «Письмо солдату» и букой Z, - показывает военный зрителям.

Как говорится в посте, заветные треугольнички пролетели тысячи километров, чтобы добраться до адресатов. Сами бойцы признаются, что когда приходит груз с родины, то в первую очередь солдаты бегут не за кофе или мылом, а именно за письмами. Привет с родной земли дорогого стоит!

Послание, которое зачитал парень с Алтая, написал мальчик из Новосибирской области: «Здравствуй, солдат! Я с тобой не знаком, но я думаю, что ты прочитаешь мое письмо. Я слежу за тем, что происходит на Донбассе, и хочу пожелать удачи, чтобы все стало хорошо, чтобы вернулись домой живыми и здоровыми. Спасибо тебе за то, что ты защищаешь нашу Родину. Ты рискуешь жизнью, чтобы защитить мирных жителей Донбасса и нас. Спасибо вам», - говорится в письме

В конце солдат поблагодарил мальчика за теплый привет и добрые пожелания и отметил, что обязательно заберет бумажный треугольник домой и покажет своим родственникам.

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