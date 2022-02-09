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Общество9 февраля 2022 9:55

На Алтае бывший сотрудник МЧС развращал 13-летнего мальчика

В отношении него возбуждено уголовное дело
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Дело расследует следственный комитет

Дело расследует следственный комитет

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске бывший сотрудник МЧС совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летнего мальчика. Сейчас этим занимается следственный комитет, возбуждено уголовное дело. Об этом «КП-Барнаул» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Мужчине 35 лет, работал в МЧС, проживал с женщиной. Он уже признал вину, - рассказал собеседник.

Предварительно известно, что «отношения» между ними носили регулярный и обоюдный характер. По одной из версий, мальчик рассказал обо всем своей матери, а она заявила о преступлении в правоохранительные органы.

Другая версия опубликована Instagram-канал «Новости Алтая»: якобы некие проблемы интимного свойства были обнаружены у школьника при проведении медицинского осмотра в военкомате. О своих подозрениях бдительный доктор сообщил начальству, когда начали беседовать с подростком, он рассказал об отношениях с молодым мужчиной, «работающим в пожарке». Это информация оказалась недостоверной.

В Управлении следственного комитета по Алтайскому краю отказались комментировать ситуацию, объяснив это интересами следствия.

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