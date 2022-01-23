Музыкально-поэтическое шоу в честь 90-летия Роберта Рождественского представят на Алтае

Рождественский литературный фестиваль пройдет в июне 2022 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году исполняется 90 лет со дня рождения известного поэта, автора песен Роберта Рождественского. В честь этого знаменательного события, на Алтае будет представлен музыкальный проект, настоящее современное шоу, автором которого является певец и продюсер Александр Балыков.

Накануне исполнитель побывал в редакции «Комсомольской правды» - Барнаул» и рассказал о том, как ему пришла идея воплотить такой проект и как проходит работа:

- Малая родина меня тянет и хочется сделать нечто значимое для нее. Этот проект начнет свою жизнь именно на Алтае, а далее последуют гастроли. В афишу уже заявлено больше 20 городов, - рассказывает Александр. - Реализуем и презентуем мы его здесь, поскольку это родина Роберта Рождественского. Первыми шоу увидят жители Барнаула и Косихи. Это будут не просто Рождественские чтения, а современное шоу с графикой, с видео-контентом, с красивыми режиссерскими ходами. Мы полностью пишем новые оркестровые партитуры.

Александр Балыков Фото: Анна СЕМИНА

По словам исполнителя, зрителей ждет оригинальное интерактивное шоу, это будет музыкальный спектакль. Сценарий концерта еще находится в работе. Предположительно, в него войдут не менее 14 песен, но, возможно, и больше. Помимо этого будет снят документальный фильм, который продемонстрируют во время представления.

- Мы собрались своей творческой группой, состоящей из солистов группы ViVA, с режиссером, с художественным руководителем и начали изучать творчество Рождественского и Цветаевой. Уже полгода идет этот процесс. Перелопатили абсолютно весь материал, который был написан и выбрали самые лучшие и емкие песни, - говорит собеседник.

Стоит отметить, что шоу приурочено не только к юбилею Роберта Рождественского. В этом же году отмечается 130-летие со дня рождения поэтессы Марины Цветаевой. В случае с Рождественским все предельно ясно – он родился в Косихе, а вот Цветаева никакого отношения к Алтаю не имеет. Как оказалось, их взаимоотношения гораздо глубже.

- Рождественский – это именно то, от чего я оттолкнулся при создании программы, а потом увидел, что в этом году еще и юбилей у Марины Цветаевой. Буквально через два дня я наткнулся на видео, в котором Рождественский говорит о том, что Цветаева не просто поэтесса, она поэт с большой буквы, - продолжает Александр. – Я заинтересовался. Начал искать информацию - чем же они связаны. Оказалось, что Рождественский в принципе поддерживал очень многих поэтов. Он занимался не только своим творчеством, он «подтягивал» других современников, чтобы они тоже продвигали свое творчество. Но также он показывал аудитории еще и значимых поэтов. Именно Роберт Рождественский был инициатором открытия в Москве дома-музея Марины Цветаевой.

Так что общего у поэтов было много, а теперь их творчество соединят воедино – такого еще не было.

- 23 июня мы представим программу в Государственной филармонии Алтайского края, а 25 июня состоится выступление в Косихе, на открытой сцене, - добавляет артист. – О формате концерта на этой площадке мы еще думаем, тем более, что туда приедут известные российские звезды, которые как раз будут и читать стихи и петь. Возможно, кого-то из них мы интегрируем в нашу программу.

Планировать и организовывать что-то масштабное в наше нестабильное время, конечно, сложно и даже опасно, но Александр Балыков уверен, что все преодолимо.

- Я надеюсь, что за все это время многие люди научились адекватно вести себя в таких ситуациях. Вспомните, два года назад были ярые противники, которые не верили в ковид, а были и те, кто закрылись в квартире и боялись полгода выходить. Среди моих знакомых таких много. Сейчас, даже если будут какие-то ограничения, то мы уже научились жить дистанционно. Опять же, концерты и спектакли проходят с 50%-й рассадкой зрителей. Люди носят маски и перчатки, но мы все же надеемся на то, что ничего не закроют, и мы с вами увидимся, - говорит Александр. – Я думаю, что мы вынесем этот проект далеко за пределы Алтайского края. Я благодарен всем тем, кто поддерживает нас. Очень классно, что проект приобретает современную форму интересную для молодежи. Хочется, чтобы и она была вовлечена в эту историю. Именно для этого мы и придумали все это.

Справка КП

Музыкально-поэтический диалог в юбилейный год поэтов Роберта Рождественского и Марины Цветаевой стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Проект реализуют солисты группы ViVA. Выступление пройдет в сопровождении симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатерина Рождественская: «Дайте отцу сигаретку!»

- Сейчас все борются с курением, но из песни слов не выкинешь – отец очень много курил, в нашем доме всегда стоял дым коромыслом. Я считаю, что должна быть историческая правда. Кто-то из начальства сказал - убрать, но я считаю, что это неправильно, - считает дочь поэта Екатерина Рождественская. (подробнее)

Александр Балыков: Не было ни разу, чтобы Киркоров не ответил мне на сообщение

Александра Балыкова с полной уверенностью можно назвать успешным музыкантом и продюсером. А если и возникают у него какие-то профессиональные вопросы, то более опытные коллеги всегда готовы прийти на помощь (подробнее)