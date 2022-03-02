На Алтае сотрудница сотового оператора сливала данные абонентов заказчику из Даркнета

Она выгружала данные абонентов и за деньги передавала их заказчику Фото: Татьяна Гейнрих

В Центральный районный суд Барнаула направлено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы сотового оператора, которая слила конфиденциальную информацию и данные детализации телефонных разговоров порядка 20 абонентов компании «Билайн».

С июля по август прошлого года 21-летняя Мария (имя изменено), являясь сотрудницей офиса по обслуживанию клиентов ПАО «Вымпелком», выгружала данные абонентов и за деньги передавала их некоему лицу, который связался с ней через Telegram. Было установлено, что заказчик являлся организатором теневого сервиса в даркнете, ориентированного на продажу конфиденциальной информации людей из коммерческих и государственных структур России. В подобных случаях «покупатели», как правило, сами выходят на представителей сотовых компаний через социальные сети с предложением заработка. Отказаться от легких денег способен не каждый, однако при этом мало кто задумывается о последствиях. А ведь за неправомерное копирование и разглашение конфиденциальной информации законом предусмотрена ответственность.

Услугами теневых сервисов по сбору конфиденциальной информации сейчас активно пользуются интернет-мошенники. Незаконным способом они собирают сведения о потенциальных жертвах и применяют все новые, более ухищренные схемы хищения денег со счетов доверчивых граждан. Также в последнее время большую популярность набирают так называемые «семейные разборки», когда с помощью полученной детализации разговоров супруги пытаются уличить друг друга в неверности, шантажируют и даже «разводят» на большие деньги.

Героиня нашей истории, сотрудничая с подобным заказчиком из Telegram, заработала порядка 10 тысяч рублей. То есть, в среднем, за разглашение информации по одному телефонному номеру она получала от 200 до 500 рублей. К слову сказать, в даркнете подобная услуга стоит в разы дороже: от 2 до 10 тысяч рублей за сведения о детализации соединений одного абонентского номера за 1 месяц.

Как только руководство Марии узнало о ее дополнительном заработке, из ПАО «Вымпелком» девушку сразу же уволили. Но на этом ее неприятности не закончились. Отвечать за содеянное ей теперь придется в суде. Кстати, вину она признала и со следствием активно сотрудничала. Однако избежать наказания не получится. Согласно закону, ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо и вовсе лишение свободы на тот же срок. А девушке, напомним, всего 21 год…

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