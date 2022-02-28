Житель Рубцовска выманивал деньги с помощью ложных объявлений о продаже квартиры

Уголовное дело направлено в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Рубцовска обманом выманил через интернет 250 тысяч рублей. Он высталял объявления о сдаче в аренду квартиры и продаже экипировки для езды на мотоцикле. Его жертвами стали 22 человека, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

– В ходе переписки в интернет-мессенджерах злоумышленник сообщал потерпевшим заведомо ложные сведения о готовности сдать квартиру или продать нужную экипировку, не намереваясь выполнять указанные обязательства, после чего путем обмана убеждал потерпевших произвести предоплату путем перевода на счёт, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предумостренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.