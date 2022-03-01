«Дом тряхануло и послышался грохот в горах»: на Алтае зафиксировали ледовый удар

Необычное явление смогла зафиксировать геомагнитная станция. Фото: Лия Светлояр

Жительница кордона Байгазан Алтайского заповедника Лия Светлояр стала свидетелем необычного явления – ледового удара. Об этом сообщает заповедник.

– 20 февраля в 13:38 дом тряхануло и послышался грохот в горах. На льду озера образовалась трещина, – рассказала Лия.

Необычное явление смогла зафиксировать геомагнитная станция научно-исследовательской лаборатории геофизики Горно-Алтайского государственного университета.

– Датчики кварцевого вариометра чувствительны к сейсмическим колебаниям, и они записали произошедшее при ударе сотрясение, которое хорошо видно на графиках, как набор колебаний, начавшийся в 13:38:19 по местному времени, – пояснил Алексей Гвоздарев, физик, кандидат технических наук.

Он добавил, что при повышении температуры лед расширяется. На краях ледовая пластина не зафиксирована, поэтому и возникает ее деформация: она начинает выгибаться дугой. При нагревании ледяного поля оно трескается, происходят ледовые удары.

– Исследования ледовых ударов на Байкале, показали, что они по энергии сопоставимы со слабыми землетрясениями с магнитудой 0.3-0.8. Естественно, наш «маленький Байкал» тоже может производить «микроземлетрясения» при ледовых ударах, – резюмировали в заповеднике.

Напомним, в ноябре в Горном Алтае сняли на видео явление, которое называют горным или броккенским призраком – это тень человека, проецирующая на облако или туман в противоположном солнцу направлении.

Ранее мы также писали о другом необычном природном явлении - снежуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ощупь как намокшая вата: на Телецком озере появилась снежура

Фотографии сделали сотрудники Алтайского заповедника (подробнее)