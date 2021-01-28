На ощупь, как намокшая вата: на Телецком озере появилась снежура

Фото: Татьяна Клименко, Роман Воробьёв.

Снежура – это ласковая попытка зимы укрыть одеялом глубокие воды. Смотришь на эти странные узоры по дрожащей кромке Телецкого озера, а со дна подсознания всплывают утопленные временем чувства. И сердце замирает.

«Снежура» произносят с ударением на последний слог, и от этого от него веет какой-то полярной романтикой. Увидеть его можно, когда вода остывает настолько, что человек смог бы ее вынести лишь несколько минут.

Представьте, снег выпал и напился водой, он лежит вязкой пленкой на поверхности озера и волнуется от слабого ветра, пузырится от дыхания дайверов.

- Из-под воды снег на ощупь, как намокшая вата, - рассказывают аквалангисты Роман Воробьёв и Татьяна Клименко.

Фото: Татьяна Клименко, Роман Воробьёв.

Снежура может смерзнуться, перейти в шугу, а потом и лед. Но Телецкое остается непокорным до самого конца, и если зима не ударит по его глади морозами, то так и не смерзнется.

- В последнее время прибой не поднимал песок и муть со дна на мелководье, так что видимость под водой в эти дни превышала 20 метров, - рассказывают о недавнем погружении сотрудники Алтайского биосферного заповедника Татьяна и Роман. – Тусклый, рассеянный, холодный свет, пробивающийся от серого неба через слой снега на поверхности, создает ощущение полета в параллельном мире. Снег не мешает зайти в воду и превращается в комки белой «ваты». Обычно мы стараемся не вмешиваться в жизнь озера, не задевать ластами дно и предметы, лежащие на нем, но здесь само наше присутствие меняло эту странную и чуждую взгляду обычного человека картину. Снежная пленка как будто взрезалась по ходу нашего движения, образовывала складки.

Необычное явление можно было наблюдать до 27 января, а потом снова завыла яростная «верховка», поднялись волны и от снежуры не осталось и следа.

Фото: Татьяна Клименко, Роман Воробьёв.

Фото: Татьяна Клименко, Роман Воробьёв.

Фото: Татьяна Клименко, Роман Воробьёв.

Фото: Татьяна Клименко, Роман Воробьёв.

Фото: Татьяна Клименко, Роман Воробьёв.

Фото: Татьяна Клименко, Роман Воробьёв.