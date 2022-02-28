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Здоровье28 февраля 2022 8:59

2799 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки

Выздоровели 3940 пациентов
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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На сегодняшний день на Алтае насчитывается 558 тяжелобольных пациентов

На сегодняшний день на Алтае насчитывается 558 тяжелобольных пациентов

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 2799 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Умерли 24 человека от ковида. Выздоровели 3940 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

– По состоянию на 28 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2712 человек. Кроме этого, 228 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях,– сообщают в оперштабе.

На сегодняшний день на Алтае насчитывается 558 тяжелобольных пациентов. Из них 190 подключено к аппаратам ИВЛ.