На Алтае мужчина снял на телефон одну из самых редких и скрытных кошек в мире

Ирбис очень миролюбив и скрытен Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

В Республике Алтай экоинспектор вживую увидел снежного барса и успел снять его на мобильный телефон. Такие кадры удавалось получить единицам в России, сообщает пресс-служба WWF. Дикую кошку запечатлили во время экспедиции по учету ирбиса.

– Наша группа передвигалась на конях, и вдруг на другом берегу реки Аргут мы увидели снежного барса. Я сразу схватил телефон и начал снимать, но было так холодно, что видео получилось очень короткое. Зверь останавливался, смотрел прямо на нас и шел дальше, – поделился Арбын Амыев, сотрудник дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай.

Как рассказывают члены экспедиции, ирбис очень миролюбив и скрытен. Он никогда не будет атаковать человека, а, напротив, спрячется за камнем, затаится или обойдет стороной. Да и в целом его не так просто увидеть. Рисунок и цвет шерсти зверя – это природный камуфляж. Кошки практически сливаются с окружающим ландшафтом. Кроме того, барсы более активны в сумерках, поэтому встретить их вживую почти нереально.

Участники экспедиции видели, как снежный барс пометил камень. Это значит, что здесь ирбис проходит часто. Инспекторы оставили там фотоловушку, чтобы определить, что именно за особь они видели.

– За четыре года, в течение которых я принимаю участие в экспедициях по изучению ирбиса, я увидел снежного барса вживую впервые», — говорит Арбын Амыев.

Ранее на Алтае стартовал учет снежного барса. Инспекторы заповедников и ученые ищут и фиксируют следы жизнедеятельности ирбиса – отпечатки лап, шерсть, поскребы на земле, задиры на деревьях, собирают шерсть и экскременты для молекулярно-генетического анализа, а также проверяют фотоловушки.

Помимо Республики Алтай, учет снежного барса будут проводить в Тыве и Бурятии. В этих регионах обитает до 90-95 % российской популяции ирбиса.