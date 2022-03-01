Жительница Барнаула на «ватрушке» съехала прямо под машину

История Ольги - урок для всех Фото: Анна Перевощикова

Жительница Барнаула Ольга едва не погибла под колесами автомобиля, когда на «ватрушке» съехала с горы. О своем «подвиге» она рассказала на странице в Instagram.

Главный посыл ее поста заключался в том, чтобы на ее опыте окружающие задумались о собственной безопасности и безопасности своих детей и лишний раз подумали: стоит ли рисковать и кататься в непредназначенных для этого местах и может быть, на самом деле есть толк в том, чтобы запрещать горки не по ГОСТу.

- Хочу поделиться с вами подробной нелепой историей, которая могла закончиться очень плачевно... – пишет Ольга. - Перед поездкой домой моя дочь захотела скатиться с этой тропы, т.к. спуск был резкий и не очень безопасный, я предложила первой проверить его на себе. Убедившись, что все машины проехали я начала съезжать, и только в процессе движения увидела остановившуюся машину, которая, как я видела, и думала уже проехала вперёд, в какой-то момент начинает сдавать назад для разворота.

В результате девушка на огромной скорости врезалась в машину. По ее словам, обошлось без серьезных травм – только ушиб тазобедренного сустава.

- И, слава Богу, что у меня обошлось всё небольшим ушибом тазобедренного сустава, и это была я, а не мой ребёнок! – говорит она.

Все происходящее на видео записывала дочь пострадавшей. Когда ребенок понял, что произошло, то с ней буквально началась истерика. В комментариях под постом многие сразу вспомнили историю из Ленинградской области, где в крещение женщина решила окунуться в прорубь, но вместо того чтобы спокойно зайти в воду, она решила прыгнуть с «бортика». В итоге ее затянуло под лед. Все это произошло на глазах ее мужа и детей.

В случае с Ольгой, есть и вторая сторона – люди, которые находились в автомобиле. Как оказалось, за рулем была девушка без прав, муж обучал ее вождению. В первые минуты произошедшего они сами были в шоке и не могли понять, откуда на их голову, в буквальном смысле слова, свалился человек.

- Хорошо, что пара оказалась адекватными людьми, и не отматерили меня. За это очень благодарна им, т.к. вся вина считаю моя! Напугались мы все не на шутку, хотели вызвать мне скорую, но я отказалась, хотя по самочувствию было не очень, но посчитала это лишним, затем они довезли нас домой, и мы благополучно разошлись. Не совершайте, пожалуйста, подобных ошибок! Берегите себя и близких. Спасибо моему ангелу хранителю, который уберёг меня от серьезных последствий и всем неравнодушным кто откликнулся и интересовался моим самочувствием, - резюмирует девушка.

Конечно, не все те, к кому был обращен пост, поняли его посыл. Кто-то даже подумал, что видео постановочное и сделано это все для повышения популярности.

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