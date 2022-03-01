Мобильный комплекс по экспресс-тестированию на ВИЧ посетит в марте более 10 районов Алтайского края

Точность экспресс-теста составляет 99%. Фото: Минздрав АК

На данный момент в Алтайском крае проживает около 18 000 тысяч людей с положительным ВИЧ-статусом, при этом уже за 2022 год было выявлено более 100 новых заболевших, сообщает региональный Минздрав. Сегодня, 1 марта – день профилактики ВИЧ-инфекции в Сибири.

- Этот день призван привлечь широкое внимание населения к вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и рассказать жителям Сибири о том, какие особенности распространения заболевания существуют в нашем регионе, - пишет пресс-служба.

Главный метод направления профилактической работы в Алтайском крае – повышение доступности исследований на ВИЧ, так как почти 30% граждан не знают о своем статусе. В этих целях в феврале 2022 года в регионе начал работать специальный мобильный комплекс по бесплатному и анонимному экспресс-тестированию. По районам Алтайского края передвигается специальный тест-мобиль с квалифицированными специалистами: врач-эпидемиолог, психолог, социальный работник и фельдшер.

- Работа мобильного комплекса позволит не только повысить уровень доступности к исследованию на ВИЧ, но и вывести на качественно новый уровень взаимодействие со специалистами районных больниц. В ряде случаев пациентам с ВИЧ-инфекцией, проживающим в районах края, требуется консультация врача-инфекциониста, врача-акушера-гинеколога Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом, - отмечает главный врач Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Валерий Шевченко.

По мнению инфекциониста, такой метод обеспечивает «мультидисциплинарный» и более эффективный подход к решению актуальных вопросов ВИЧ-инфекции по всему региону. В марте тест-мобиль посетит сразу десять районов края:

2 марта – город Новоалтайск, 7-микрорайон, 3а;

4 марта – Павловский район, село Павловск;

10 марта – Калманский район, село Калманка;

14 марта – Тальменский район, поселок городского типа Тальменка;

16 марта – Первомайский район, село Березовка;

17 марта – Косихинский район, село Косиха;

21 марта – Заринский район, город Заринск;

22 марта – Залесовский район, село Залесово;

24 марта – Кытманоский район, село Кытманово;

28 марта– Ельцовский район, село Ельцовка;

30 марта – Троицкий район, село Троицкое.

Отметим, что точность экспресс-теста составляет 99%. Если его результат окажется положительным, то специалисты сразу возьмут дополнительные анализы для подробного изучения и уточнения ВИЧ-статуса уже в лаборатории Алтайского краевого центра СПИД.

Все интересующие вопросы можно утончить по телефону: 8 (3852) 33-46-99.

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