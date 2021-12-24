На Алтае в краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом появился тест-мобиль

Время тестирования - 15 минут. ФОТО: Минздрав Алтайского края

В Алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом появился собственный тест-мобиль. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Уже со следующего года специалисты центра будут ездить в города и районы региона, чтобы бесплатно и анонимно проводить экспресс-тестирование на ВИЧ. График выездов будут публиковать на сайте КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом».

Отметим, что время тестирования - 15 минут. Тест показывает предварительный результат наличия вируса с 99% точностью. Специалисты будут проводить до- и послетестовое консультирование.

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