Почти 50 человек с начала года погибли на пожарах в Алтайском крае

Специалисты говорят, что любая доза любого алкоголя снижает реакцию Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

С начала текущего года в Алтайском крае произошло уже 729 пожаров, в которых погибли почти 50 человек.

По данным Главного управления МЧС России по региону, печальная статистика в сравнении с прошлым годом возросла. При этом в ведомстве подчеркивают, что в абсолютном большинстве случаев (более 95%) погибают люди находящиеся в алкогольном опьянении и состоянии сна.

- К сожалению, порой вместе с выпившим человеком – виновником пожара, гибнут его близкие, иногда и дети. Ведь, как правило, люди, страдающие этим недугом, не следят за состоянием печного отопления и электрооборудования, допускают неосторожное обращение с огнём, - говорят в МЧС.

Специалисты ведомства со своей точки зрения уже давно проследили прямую связь между приемом алкоголя и гибелью людей в огне. Это же подтверждает и психиатр-нарколог Георгий Чабашвили:

- Любая доза любого алкоголя (пиво, водка и другие напитки) снижает реакцию. Человек становится опасным и для себя и окружающих. Когда человек после неумеренного потребления алкоголя находится у себя дома, он иногда берет сигарету, закуривает. Далее приближается дремота. Он может непроизвольно выронить сигарету, не заметить, уснуть. Сигарета начинает тлеть и возникает пожар, - говорит медик. – Близкие родственники при этом могут крепко спать и просто могут не почувствовать не только запаха дыма, но и начавшегося возгорания. Поэтому многие коллеги считают и я с ними полностью согласен, что нет умеренной дозы алкоголя. Лучше не пить совсем.

По словам специалиста, в состоянии опьянения с человеком происходят не только пожары, но и другие бытовые несчастья. Статистика говорит о том, что более 70% всех ЧП случаются именно после употребления алкогольных напитков.

В МЧС соглашаются с этим, почти всегда пожары – это следствие не природной стихии, а халатного отношения человека к собственной безопасности.

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