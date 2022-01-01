Пять человек погибли на пожарах в Алтайском крае в первый день нового года

Пять раз выезжали пожарные на возгорания 1 января 2022 года Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае в новогоднюю ночь произошло пять пожаров, к сожалению, на двух не обошлось без жертв. В общей сложности погибли пять человек. Подробности рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

- Около 4 утра 1 января 2022 года от очевидца поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Красногорский район, с. Соусканиха, ул. Новая. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны дом горел открытым огнем, произошло обрушение перекрытия, - рассказывают в ведомстве.

По предварительным подсчетам площадь возгорания составила 36 квадратных метров. Жилой дом тушили 13 профессиональных пожарных из штата Главного управления МЧС России, а также привлекалась добровольная пожарная команда.

Локализовали возгорание примерно за 20 минут. А полностью потушили за час.

- К сожалению, во время тушения пожара, в доме были обнаружены трое погибших. Причины произошедшего устанавливаются, - добавляют в главке.

Другой крупный пожар произошел в Борзовой заимке в Барнауле. Сообщение на пульт дежурного поступило днем 1 января. Горел дом на улице Радужной. На месте продолжают работать спасатели.

Площадь возгорания составила около ста «квадратов». Огонь повредил стены и крышу. Из жилого помещения уже вынесли тела двух погибших. Причины ЧП устанавливаются.

Согласно официальной статистике, в прошлом году в крае произошло больше 12 тысяч пожаров. Во время возгораний спасли 574 человека. Самая частая причина ЧП - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

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