Десятиэтажный панельный дом на 70 квартир компания-застройщик планирует возвести в переулке Трудовом, 28а Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле градсовет одобрил строительство многоэтажного дома за АлтГТУ. Об этом сообщает amic.ru.

– Барнаульский девелопер потратил год, чтобы получить от градсовета одобрение на строительство десятиэтажного дома за АлтГТУ. 24 февраля 2022 года на заседании в мэрии инвестор в пятый раз представил доработанный проект, – отмечает издание.

Десятиэтажный панельный дом на 70 квартир компания-застройщик планирует возвести в переулке Трудовом, 28а. Во дворе расположится парковка для машин, а также детские, спортивные площадки, зоны отдыха.

Отмечается, что впервые проект многоэтажи презентовали на градостроительном совете в феврале 2021 года. Однако у комиссии были претензии. В итоге инвестору четыре раза приходилось менять эскизы.