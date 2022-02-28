Барнаул
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость28 февраля 2022 5:45

В Барнауле градсовет одобрил строительство многоэтажного дома за АлтГТУ

Там расположат 70 квартир
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Десятиэтажный панельный дом на 70 квартир компания-застройщик планирует возвести в переулке Трудовом, 28а

Десятиэтажный панельный дом на 70 квартир компания-застройщик планирует возвести в переулке Трудовом, 28а

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле градсовет одобрил строительство многоэтажного дома за АлтГТУ. Об этом сообщает amic.ru.

– Барнаульский девелопер потратил год, чтобы получить от градсовета одобрение на строительство десятиэтажного дома за АлтГТУ. 24 февраля 2022 года на заседании в мэрии инвестор в пятый раз представил доработанный проект, – отмечает издание.

Десятиэтажный панельный дом на 70 квартир компания-застройщик планирует возвести в переулке Трудовом, 28а. Во дворе расположится парковка для машин, а также детские, спортивные площадки, зоны отдыха.

Отмечается, что впервые проект многоэтажи презентовали на градостроительном совете в феврале 2021 года. Однако у комиссии были претензии. В итоге инвестору четыре раза приходилось менять эскизы.