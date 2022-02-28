Какой будет погода в начале марта в Алтайском крае

Регион будет находиться под влиянием антициклона Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале весны в Алтайском крае ожидается оттепель до +3 градусов. Подробнее о погоде «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– В большинстве дней первой недели марта районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. Установится спокойная погода, – отметила синоптик.

1 и 3 марта местами в Алтайском крае пройдет снег, а 2 марта осадки ожидаются на большей части региона. Кроме того, с прохождением атмосферных фронтов 2 марта усилится ветер до 8-13 м/с. В отдельных районах поднимется метель. В другие дни будет спокойнее.

Ночью в регионе столбики термометров покажут от -11 до -20 градусов. Днем ожидается -1…-6 градусов. При этом в начале и в конце и этой рабочей недели в предгорьях возможна оттепель до +3 градусов.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Вторник, 1 марта

Ночью в регионе ожидается -12…-17 градусов, местами до -23 градусов. В отдельных районах небольшой снег, местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем в крае столбики термометров покажут -2…-7 градусов, в предгорьях местами до +3 градусов. В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Среда, 2 марта

Ночью в регионе ожидается -7…-12 градусов, местами до -18 градусов. В отдельных районах небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в крае столбики термометров покажут 0…-5 градусов. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Четверг, 3 марта

Ночью в регионе ожидается -12…-17 градусов, местами до -22 градусов. Местами небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в крае столбики термометров покажут 0…-5 градусов. Местами небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В последний день зимы на Алтае прогнозируют до +4 градусов

В Барнауле ожидается -3…-5 градусов (подробнее)