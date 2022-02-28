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Общество28 февраля 2022 1:30

В последний день зимы на Алтае прогнозируют до +4 градусов

В Барнауле ожидается -3…-5 градусов
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Будет преимущественно без осадков

Будет преимущественно без осадков

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 28 февраля в Алтайском крае столбики термометров покажут -1…-6, местами до +4 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, – сказано в прогнозе.

В Барнауле днем 28 февраля будет -3…-5 градусов. Преимущественно без осадков. Возможны изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго- западный, 2-7м/с