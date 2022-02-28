В последний день зимы на Алтае прогнозируют до +4 градусов

Будет преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 28 февраля в Алтайском крае столбики термометров покажут -1…-6, местами до +4 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, – сказано в прогнозе.

В Барнауле днем 28 февраля будет -3…-5 градусов. Преимущественно без осадков. Возможны изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго- западный, 2-7м/с