В Барнауле построят современное студенческое общежитие по типу "жилых ячеек"

Визуализация проекта. Фото: ЗАО "Творческая мастерская архитектора Анисифорова"

В Барнауле планируют построить новое общежитие на 50 мест. Здание будет находиться на улице Анатолия, 33. Со слов заказчиков, состоять общежитие будет из так называемых "жилых ячеек" с современным интерьером. За умеренную плату здессь будут жить студенты, которым не хватило места в университетском общежитии, или которые приехали в Барнаул сдавать сессию. Проект представили на градостроительном совете 17 февраля.

Участок, на котором планируют построить общежитие, находится на пересечении улицы Анатолия и переулка Некрасова. Площадь запроектированного здания составляет 1078,8 квадратных метров, в нем будет шесть этажей.

- Со стороны улицы Анатолия будет находиться главный корпус и с этой же стороны на расстоянии около 10 метров будет три парковочных зоны на 6-8 мест. С южной стороны запланирована площадка для отдыха с зеленой зоной, - рассказывает главный архитектора проекта Татьяна Дьякова.

Район, где в планах строить общежитие, имеет большой коэффициент плотности, поэтому в перспективе постепенно увеличивать высотность на этом участке. Также ветхая застройка района, которая сейчас относится к санитарной зоне, в будущем может быть использована для озеленения, что, со слов архитектора, актуально для этого участка. Рядом с общежитием в перспективе можно будет построить многоэтажный гараж.

Вход в общежитие будет находиться со стороны улицы Некрасова. На перовом этаже - место для дежурного, санузел, административные помещения, помещения для хранения велосипедов, колясок. Остальное пространство займут «жилые ячейки», предназначенные для проживания одного или двух человек - всего в общежитии их будет 35 на 50 мест. Планируемая площадь каждой ячейки - от 11 до 28,5 кв. метров, команты будут оснащеыа санузлом.Здание оборудуют лифтом.

Кроме того, в общежитии запланирована отдельная ячейка для маломобильных групп населения. Эта комната будет спроектирована с увеличенными проходами и санузлом для удобства передвижения.

Общежитие построят из кирпича, который окрасят водостойкой краской. План фасада разработан в минималистическом стиле, планируется, что на него нанесут рисунок в стиле стринг-арт.

- У общежития лаконичная монохромная застройка. Этот район очень разностильный в плане архитектуры, поэтому спроектированное здание уравновесит его среду, - отмечает Татьяна Дьякова.

Заказчики проекта в лице ООО «Градус» рассказали, что это «целевая аудитория» общежития – студенты, так как здание находится в центре города. Студенты, которые приезжают на учебу из других городов, которым, например, не хватило место в университетском общежитии или они просто хотят жить в более комфортных условиях, смогут арендовать комнату за определенную плату. Общежитие "под ключ" предназначено скорее для временного проживания людей.

Данный проект не вызвал серьезных замечаний и возражений у градостроителей. Со слов главного архитектора проекта, участок и застройка соответствует всем нормативам.

Напомним, ранее мы писали, что известный российский и немецкий архитектор Сергей Чобан представил на градосовете проект ЖК на Сахарова в Барнауле, одна архитекторы раскритиковали его и отправили на доработку. Архитектор предложит построить на территории бывшей «Барнаульской крепости» три 15-этажные свечки, соединенные трехэтажной пристройкой.

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