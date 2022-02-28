Карту покажут во всех крупных регионах страны Фото: Министерство культуры Алтайского края

Алтайский край представят на «Вышитой карте России». Об этом сообщает министерство культуры региона. В вышивке региона будет использован уникальный стиль «поляков» - староверов Южного Алтая.

Акция «Вышитая карта России» приурочена к Году культурного наследия народов страны. Размер полотна самой большой вышитой карты составит 3 на 6,7 метра. На ее фрагментах изобразят предметы олицетворяющие своеобразие каждого региона. В вышивке будут использовать характерные узоры и техники. Еще в январе все участники акции, а именно 85 субъектов РФ, получили специальные лекала. Работы по созданию фрагментов продлятся до 15 марта, только потом все части соединят в единую карту России.

Алтайский край для карты будет вышивать преподаватель регионального колледжа культуры и искусств Наталья Шейкина со своими студентами. Они изучают декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Наталья рассказала «Комсомолке», почему для карты был выбран быт и стиль «поляков» из Южного Алтая:

- В Алтайском крае живет много интересных этносов с разнообразными культурами и традиционными вышивками, но все они могли быть представлены и другими регионами. Мы решили выбрать уникальную вышивку «полякОв» Южного Алтая, которая есть только у нас, - рассказывает Наталья.

Эта вышивка состоит из ромбов и крючкообразных линий. Со слов Натальи, ромб – символ поля, а с полем ассоциируется у большинства именно наш аграрный регион. В планах вышить фрагмент рубахи.

- Поверх узоров будет расположен герб Алтайского края, - уточнила Наталья.

Добавим, что презентация карты состоится в Чувашии во время не менее патриотического фестиваля-марафона «Песни России». После этого карта будет отправлена в турне с 12 июня по 12 декабря 2022 года. Ее покажут во всех крупных регионах страны, а потом направят в Москву.

Напомним, ранее мы писали, что в столице Алтайского края создали уникальную настольную игру «Барнаул. Наш вклад в Победу». Ее игровое поле – карта Барнаула, перемещаясь по которой участники должны отвечать на вопросы об эвакуированных заводах, культуре города в период ВОВ и т.д.

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