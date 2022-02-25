В Барнауле создали настольную игру о вкладе города в Победу в Великой Отечественной войне

Игра называется «Барнаул. Наш вклад в Победу» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Алтайском крае создали уникальную настольную игру «Барнаул. Наш вклад в Победу». На днях ее презентовали на семинаре учителей истории в одной из школ города, сообщает пресс-служба администрации.

Игровое поле игры – карта Барнаула, перемещаясь по которой участники должны отвечать на вопросы об эвакуированных заводах, культуре города в период ВОВ и т.д.

- Движение по игровой карте начинается с Площади Победы, откуда на фронт уходили барнаульцы, а заканчивается в Нагорном парке, где планируется установка стелы «Город трудовой доблести». В ходе игры для учащихся открывается несколько направлений, таких как госпитали, заводы, образовательные организации и другие исторически важные объекты, - пишет пресс-служба.

В дополнение к карте идет специальная методичка с правильными ответами для школьников. Победителем игры становится тот, кто первый дойдет до стелы «Город трудовой доблести». Однако в этой игре главное не победа участников, а новые знания, которые можно получить о Барнауле в период ВОВ.

Игра называется «Барнаул. Наш вклад в Победу» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Добавим, что игру разрабатывали методисты, историки и молодые учителя по инициативе депутата Барнаульской городской думы Марины Понкрашевой.

- Я сама работала учителем истории, всегда была интересна эта тема. В моей личной коллекции есть много настольных игр, посвященных Великой Отечественной войне. Идея создать игру о вкладе Барнауле в Победу пришла после того, как городу присвоили звание «Город трудовой доблести». Захотелось преподнести это в более интересной форме, нежели обычные лекции, экскурсии, используя существующий и многими любимый игровой формат, - рассказывает «Комсомолке» Марина Понкрашева.

Эта игра уникальна, потому что в других городах «Трудовой доблести» не было создано ничего подобного. Такой опыт первый. В игру уже успели поиграть учителя и обучающиеся 8-ых и 10-ых классов из школы №132. «Первооткрыватели» дали ей высокую оценку, отметив, что задания довольные сложные. Однако это лишь мотивирует узнать как можно больше о истории родного города.

- У нас есть идея выпустить игру массовым тиражом, но для начала нужно обеспечить хотя бы по одному комплекту каждую школу города и библиотеку, для этого будем искать источники. В дальнейшей перспективе – создать электронное приложение. Сейчас методическое пособие находится на доработке, чтобы сделать его более удобным. Мы ушли от формата вопрос-ответ, представляем развернутые исторические справки, - подытожила Марины Понкрашева.

Напомним, ранее мы писали, что в столице Алтайского края создали комиксы о краеведении. В печатном виде работы начинающих комиксистов представлены на выставке фестиваля «Издано на Алтае», в электронном – в разделе Издания библиотеки на сайте «Шишковки».

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