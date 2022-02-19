Краеведческие комиксы выпустили в Алтайском крае

Авторами комиксов стали Ольга Носова и Валерия Макарова Фото: Министерство культуры Алтайского края

Алтайский край старается идти в ногу со временем, ищет современный подход к просветительской деятельности. Так недавно в свет вышло уникальное издание, рассказывающее о краеведении в формате комиксов.

- Издания стали результатом четвертого сезона проекта «Энергия знаний», который реализует Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова, - рассказывают в учреждении.

«Энергия знаний» - это просветительский проект, который представляет из себя короткие циклы популярных лекций. После ознакомления каждый сможет с уверенностью сказать, что наука – это на самом деле не скучно. Это очень интересно и занимательно.

Лекторы просто и понятно рассказывают о физике, математике, словесности. При этом кто-то открывает для себя что-то новое, а кто-то обновляет школьные знания.

- Гуманитарии запросто полюбят точные и естественные науки, а «технари» увидят, как прекрасна и понятна, на самом деле, «вся эта лирика» – словесность, - говорят авторы проекта.

В декабре состоялся уже четвертый сезон «Энергии знаний». Его как раз посвятили краеведению. Для начала провели курс познавательных лекций, и уже только затем все желающие смогли попробовать себя в рисовании комиксов. В этом им помогали опытные мастера.

Над созданием выпуска работали чуть больше 20 добровольцев. Достойные примеры выдали только восемь человек, а финалистами стали только двое: Ольга Носова и Валерия Макарова.

- Произведения прошли небольшую коррекцию, сверстаны и, вуаля: в Алтайском крае теперь есть самые настоящие краеведческие комиксы! В печатном виде работы начинающих комиксистов представлены на выставке фестиваля «Издано на Алтае», в электронном – в разделе Издания библиотеки на сайте «Шишковки», - рассказывают в библиотеке. - Благодарим всех участников проекта за этот интересный и волнительный опыт! Мы надеялись, что в итоге сможем обрести какие-то работы, но понимали, что для всех это – «первый заезд» и результатом может оказаться только возросшее мастерство и качественное изменение эрудиции, – что само по себе тоже замечательно! Однако у нас получилось стать счастливыми обладателями вполне осязаемого результата и первым краеведческим комиксам на Алтае быть!

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