Таисья Форьяш из Алтайского края выступит на Паралимпиаде в Пекине

Таисья со своим тренером Вячеславом Кизиловым Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Через неделю в Пекине стартуют XIII Зимние Паралимпийские игры. Алтайский край на турнире будет представлять единственная спортсменка – Таисья Форьяш.

Таисья одна из самых молодых членов сборной России. 1 апреля ей исполнится 17 лет, но в свои годы она уже добилась много и поэтому включение ее в состав национальной команды вполне оправдано.

Этот сезон складывается для Форьяш хорошо: после успешного дебюта в 2020-м году на международных соревнованиях, минувшей осенью она получила вызов в сборную для подготовки к этапам Кубка мира и ряда других крупных стартов. В паралимпийской команде шефство над девушкой взял другой наш земляк – тренер сборной России Александр Пинаев.

Результат не заставил себя долго ждать: уже в конце ноября Таисья завоевала «бронзу» на первом этапе Кубка Европы в Австрии. А на следующий день она стала второй.

В январе в Норвегии команда Паралимпийского комитета России принимала участие в чемпионате мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта. В дисциплине «слалом-гигант» Таисья стала седьмой, в параллельном слаломе – четвертой.

И тренер горнолыжницы по сборной Александр Пинаев и наставник спортсменки в Барнауле Вячеслав Кизилов назвали результат Форьяш более чем удовлетворительным. Она еще молода и ей приходится выступать вместе с куда более опытными чемпионками, но на их фоне она выглядит отлично. Если Таисья продолжит в том же духе, то ее ждет признание на международном уровне.

- Раз тренеры сборной России решили включить ее в состав для участия в Паралимпиаде, значит им так виднее. Но все же в команде есть поименитее и поопытнее спортсменки. Та же Варвара Ворончихина, - говорит директор ЦСП Алтайского края Владимир Альт. – Таисья молодая, ей всего 16 лет. Съездит, наберется опыта. Вряд ли ей придется рассчитывать на какие-то медали.

Из-за возрастных ограничений Таисья Форьяш не сможет принять участие во всех доступных дисциплинах. К примеру, скоростной спуск для нее под запретом. Так что поболеть за нее можно будет в слаломе и слалом-гиганте.

- Надеемся на достойное выступление. Судя по результатам на этапе Кубка мира и на чемпионате мира теоретически все возможно. Когда Ворончихина была травмирована, Таисья выиграла три медали. Так что в сборной команде по своей группе она номер два, - добавляет собеседник.

Сейчас наша спортсменка вместе с остальными горнолыжниками находится на Сахалине, где в начале месяца должен был состояться чемпионат России, но его перенесли на 26-31 марта, а вместо него спортсмены провели заключительные перед Паралимпиадой сборы. 25 февраля оттуда же они напрямую отправятся в Пекин.

Отметим, горнолыжный спорт на предстоящей Паралимпиаде - один из самых медалеемких видов спорта. В общей сложно будет разыграно 30 комплектов наград. Соревнования пройдут среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.

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