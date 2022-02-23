Биатлонист Серохвостов прихватил с собой из олимпийского Пекина котика

Даниил со своим талисманом Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов стал участником первых в своей профессиональной карьере Олимпийских игр. Медаль он не завоевал, но кое-какой сувенир из Пекина все же прихватил с собой.

Олимпийское движение уже давно продвигает тему сохранения ресурсов. Так, на Играх-2020 в Токио материал для медалей брали из старых микросхем сотовых телефонов. В Пекине решили не отставать – вместо живых цветов, которые как показывает практика, спортсмены сразу же после торжественной церемонии могут выбросить, решили вручать вязанные из шерсти букеты. Их своими заботливыми руками изготавливали китайские бабушки. Получилось очень красиво и трогательно. Всего было связано 1200 композиций, а это более 16700 цветков.

Котики Серохвостова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Как сообщают СМИ, на предстоящей Паралимпиаде эту традицию оставят и даже более того, якобы цветы для спортсменов будут вязать бабушки с ограниченными возможностями.

Как все могли наблюдать, церемонии чествования победителей и призеров были разделены на два этапа – на первом вручали игрушки-талисманы Олимпиады – панду Бин Дунь Дунь, а на второй те самые букеты. Увы, ничего этого наш биатлонист Даниил Серохвостов не получил, так как оказался за пределами пьедестала почета.

Параллельно с этим российская сборная для поддержки своих атлетов разработала собственную линейку талисманов, которые привезли в Пекин. В их числе мишка-неваляшка и шапко-кот. Последний так вообще является помесью манула, рыси и снежного барса. Он особо полюбился россиянам, так как они могли носить такие шапки, но биатлонист Серохвостов решил не мелочиться – он добыл себе отдельную фигурку кота, которую везде с собой носил по олимпийской деревне и собирал автографы, а после даже пронес ее на борт самолета и привез в Россию в качестве сувенира.

Даниил забрал кота с собой в Россию. Фото: instagram ОКР

Кстати, уже по прошествии некоторого времени тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, оценивая выступление команды признался, что наш земляк Даниил Серохвостов в целом функционально был готов к Олимпиаде, но переоценил свои силы.

- Результаты всех тестов Эдуарда Латыпова показывали, что он на своём максимуме, Даниил Серохвостов – выше своего обычного максимума, - говорит специалист в интервью «Чемпионату».

– Выступил ли кто-то хуже, чем вы ожидали?

– Наверное, только Даниил Серохвостов. Он выставил для себя слишком высокие требования. Уверен, что он хотел уехать с Олимпиады с медалью, и это его немного придавило. Но мечты и реальность, как известно, немножко разные вещи. Из-за этого проблемы и возникают. Когда я говорил ребятам из своей группы, что такое Олимпиада, они не слишком внимательно прислушивались. Усугубилось всё ещё и тем, что тренера нет рядом.

На ближайшую неделю спортсменов распускают отдыхать по домам, далее сбор и оставшиеся этапы Кубка мира, правда, если кто-то из спортсменов начнет сдавать по форме, то могут быть произведены ротации.