Отменят ли рейсы из Барнаула в Сочи

Рейсы Барнаул-Сочи выполняются два раза в неделю Фото: Анна СЕМИНА

24 февраля была временно приостановлена работа ряда аэропортов юга России. Под вопросом оказалось авиасообщение из Барнаула в Сочи.

Первоначально в СМИ появилось сообщение со списком аэропортов, которые временно приостановили отправку самолетов. В их числе была и воздушная гавань Сочи (Адлер). Данное направление пользуется популярностью у сибиряков вне зависимости от времени года. Даже зимой авиакомпании предлагают посетить курорт.

Для жителей Алтайского края направление обслуживает авиакомпания «Nordwind». Она заняла нишу с 26 октября прошлого года. Рейсы выполняются два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Из Сочи самолеты летают по понедельникам и четвергам.

После объявления Росавиации у пассажиров возникло немало вопросов о том, отменят ли ближайшие рейсы или нет.

- Рейсы в Сочи выполняются по расписанию. Пока никаких отмен от авиакомпаний к нам не поступало, - сообщили «Комсомолке» в барнаульском аэропорту.

Мы попытались связаться напрямую с авиакомпанией «Nordwind», но все доступные каналы оказались перегружены:

- В связи с большим количеством обращений время ответа оператора может занимать до 24 часов. Надеемся на ваше понимание, - отвечает чат-бот авиакомпании.

Вместе с тем, спустя несколько часов Росавиация распространила через СМИ обновленный список закрытых аэропортов, и в нем Сочи отсутствует: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

- Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, – говорится в сообщении ведомства.

Ограничение работы воздушных гаваней действует до 3:45 мск 2 марта.

Что касается Симферополя, то для Барнаула данное направление является сезонным, так что пока беспокоиться не о чем. С другими городами прямого авиасообщения нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Барнаула открывают прямой авиарейс на таджикистанский Худжанд

Улететь в Худжанд из Барнаула можно будет прямым рейсом. Перевозку в Северную столицу Таджикистана будет осуществлять с 30 марта раз в неделю компания «Уральские авиалинии» (подробнее)