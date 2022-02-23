Из Барнаула открывают прямой авиарейс на таджикистанский Худжанд

Самолеты будут вылетать по средам Фото: Олег УКЛАДОВ

Улететь в Худжанд из Барнаула можно будет прямым рейсом. Перевозку в Северную столицу Таджикистана будет осуществлять с 30 марта раз в неделю компания «Уральские авиалинии», говорится на сайте барнаульского аэропорта.

- Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова сообщает об открытии прямого рейса по маршруту Худжанд-Барнаул-Худжанд с 30 марта, - сообщает портал.

Вылеты будут осуществляться по средам на комфортабельном воздушном судне Airbus A320. Вылет из Худжанда в 07.00, прилет в Барнаул в 11.50. Вылет из Барнаула в 15.50, прилет в Худжанд в 16.40.

В Худжанде можно посмотреть на средневековые памятники, мечети, мавзолеи, остатки крепости, а также множество других достопримечательностей. Город расположен на пути между Самаркандом и Кокандом. Здесь живут представители таджикской, узбекской и других национальностей, что нашло свое отражение в культуре района.

Особого внимания стоит природа Худжанда: неподалеку находится Кайраккумское водохранилище и горы, на склонах которых раскинулись огромные фруктовые сады. А для любителей альпинизма будет интересен район Аксу, расположенный в двух часах езды на юг, где небо прорезают скалистые вершины высотой более 5000 метров.