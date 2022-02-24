Алтайского рецидивиста приговорили к 21 году «строгача» за убийство участкового

Мужчина признал свою вину Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае 57-летнего мужчину осудили за убийство участкового отдела полиции по Ленинскому району Барнаула. Мужчину приговорили к 21 году и 3 месяцам лишения свободы, сообщает краевой Следком.

Следствие и суд установили, что вечером 14 июля 2021 года участковый подъехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки обвиняемому о явке на следственные действия по уголовному делу о фальсификации доказательств.

– Реализуя умысел на убийство из мести, злоумышленник попросил полицейского подвезти его до проезжей части, предварительно взяв с собой самодельное огнестрельное оружие, – подчеркнули в СУ СК.

Находясь на заднем сидении автомобиля, рецидивист выстрелил в голову полицейского, причинив раны не совместимые с жизнью. После этого недалеко от населенного пункта он поджег тело полицейского и его автомобиль, а затем скрылся.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину и объяснил действия неприязненными отношениями к сотрудникам правоохранительных органов. У погибшего полицейского остались жена и трое маленьких детей.

– Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), – отметили в ведомстве.

Суд назначил рецидивисту наказание в виде 21 года 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Первые пять лет он проведет в тюрьме. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы подробно рассказывали об этом преступлении.

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