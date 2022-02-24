Как в Алтайском крае прошли соревнования по кинологическому спорту

В соревнованиях приняли участие как породистые, так и беспородные собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в минувшие выходные прошло первенство и чемпионат Алтайского края по кинологическому спорту. В парке «Изумрудный» четвероногие вместе со своими хозяевами соревновались в дисциплине – гонка-буксировка. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов, в том числе гости из Новосибирской области и Республики Алтай.

В гонке – буксировке лыжник преодолевает путь с помощью собаки, которая тянет его в упряжке. Протяженность дистанции - 700 метров. В соревнованиях приняли участие как породистые, так и беспородные собаки. На трассе можно было наблюдать бельгийских и немецких овчарок, хаски, лайку, ретривера, боксера, родезийского риджбека.

Состязание проходили в нескольких категориях: чемпионат среди мужчин и женщин, а также первенство среди девушек и юношей от 14 до 18 лет.

В соревнованиях приняли участие как породистые, так и беспородные собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

В соревнованиях приняли участие как породистые, так и беспородные собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

В первенстве лучшей среди девушек стала Катунина Марина и ее пес Тайкан. Дистанцию команда преодолела всего за 1 минуту 32 секунды. Второе место заняла Медведева Алиса со своим питомцем Бастой (1 мин 34 с.), третье - Медведева Алиса и Балто (1 мин. 35 с.).

Среди юношей первым к финишу пришел Виноградов Дмитрий и Бэтти (1 мин. 48 с.), вторым стал Золотухин Александр и его ретривер Артик Бой (1 мин. 50 с.), третьим - Панькин Степан и Блэсс (1 мин. 59 с.).

В соревнованиях приняли участие как породистые, так и беспородные собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

В соревнованиях приняли участие как породистые, так и беспородные собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

В соревнованиях приняли участие как породистые, так и беспородные собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

В чемпионате лучший результат среди женщин показала Чикина Елена с псом Квестом, преодолев трассу за 1 минуту 28 секунд. Лучшим среди мужчин оказался Торопкин Андрей и его Тайкан. В тандеме они показали и скоростной рекорд соревнований - 1 минута 24 секунды.

Посмотреть на состязания пришло много зрителей и болельщиков, которые активно поддерживали участников.

В соревнованиях приняли участие как породистые, так и беспородные собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

В соревнованиях приняли участие как породистые, так и беспородные собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

В соревнованиях приняли участие как породистые, так и беспородные собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

В соревнованиях приняли участие как породистые, так и беспородные собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

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