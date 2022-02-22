Алтайские ученые создали шоколадную пасту из подсолнечной муки

Оригинальность рецептуры пасты подтверждена патентом Фото: пресс-службы Алтайского государственного технического университета

В АлтГТУ создали обогащенную витаминами шоколадную пасту на основе муки подсолнечника. На ее разработку старшему преподавателю кафедры технологии продуктов питания Александре Фроловой потребовалось около семь лет, сообщает пресс-служба вуза.

Основным сырьем для производства кондитерской пасты стала мука подсолнечника. Ученые изучили рынок кондитерских изделий и выяснили, что жители Алтайского края все чаще обращают внимание на состав. Они уверены, что даже кондитерские изделия нуждаются в обогащении макро- и микронутриентами.

– В качестве сырья мы выбрали муку подсолнечника, которая производилась из подсолнечного жмыха, – поделилась Александра Фролова. – Для улучшения органолептических, физико-химических показателей и функционально технических свойств мы обрабатывали ее термически. Изучение показателей качеств муки позволили сделать вывод о том, что ее можно использовать для обогащения пищевых продуктов.

Состав пасты подбирали тщательно, разработчики знали, какой продукт хотят получить в итоге.

– Было разработано несколько рецептур кондитерской пасты на основе муки подсолнечной, проведена товароведная оценка и по сравнению с контрольным образцом, паста с мукой подсолнечника содержит в пять раз больше белка, на 40% больше незаменимых аминокислот. Также увеличилось в ней содержание количества витаминов и минеральных веществ», – отметила Александра.

По информации разработчиков, использование пасты муки подсолнечника поможет компенсировать дефицит макро- и микронутриентов.

– Оригинальность рецептуры пасты подтверждена патентом. Дальнейшая реализация продукта в промышленных масштабах будет зависеть от заинтересованности производителей кондитерских изделий в данной разработке, – резюмировали в АлтГТУ.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Алтайском крае научились производить сухой мед. Уже разработаны несколько вариантов - с алтайскими ранетками и полукультурками, прополисом, лимоном и имбирем. Центральный ингредиент – горный мед из Чарышского района.

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