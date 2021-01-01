Алтайский край славится своим медом не только на всю Россию, но и хорошо известен за пределами страны. Природная сладость является одним из брендов региона.Пчеловоды края занимаются реализацией, как самого меда, так и его производных – прополиса, цветочной пыльцы, воска, маточного молочка, перги и т.д. Индустрия хорошо налажена, есть свои рынки сбыта и, несомненно, есть спрос, ведь наш мед славится отменным качеством и полезными свойствами.А вот с недавних пор кое что поменялось. Теперь в Алтайском крае научились производить сухой мед. Как сообщает радио ГТРК «Алтай», нечто подобное разработали в США, Канаде, а также в Бийске, но продукция зарегистрирована как БАД и создается немного по другой технологии. А вот ученые Алтайского государственного университета разработали элемент функционального питания, в состав которого входит мёд и ягоды без лишних примесей. После специальной обработки они превращаются в полезные конфеты.- Ягоду сушим отдельно. Мед растапливаем в специальном биореакторе при температуре 37 градусов до жидкого состояния. Часть влаги улетает. Туда добавляем ягоду в соотношении 1:1. Перемешали это все и включили вакуумный сушильный шкаф. Там нагнетается глубокий вакуум, создается температура 37 градусов в продукте, и этот вакуум резко сбрасывается до нормального давления. В этот момент с поверхности продукта воду уносит. Потом опять создается глубокий вакуум. И так первые четыре часа. Потом создается глубокий вакуум, и продукт начинает кипеть еще порядка 40 часов. В итоге получается лист сухого меда, - рассказывает научный сотрудник института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ Виталий Царев.Финальный продукт делят на порции по три грамма. Уже разработаны несколько вариантов - с алтайскими ранетками и полукультурками, прополисом, лимоном и имбирем. Центральный ингредиент – горный мед из Чарышского района. Виталий Царев уверяет, что это не только вкусное лакомство, но и средство для укрепления здоровья.- Это именно конфета. Это не таблетка, не профилактика чего-то. Это для поддержания здоровья. Мы разработали базу, в которой находится мёд и ягоды, а сейчас экспериментируем с введением различных экстрактов для повышения той или иной функции организма, - говорит создатель.Так, к примеру, прополис способен убивать вирусы и оказывать противовоспалительное действие. Помимо этого созданы экспериментальные конфеты с клюквой и черноплодной рябиной.Сейчас приобрести такие конфеты можно в Барнауле, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке и Москве. Пока производятся 75 килограммов продукта в месяц, а в ближайшее будущее объемы вырастут в десять раз.