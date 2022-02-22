На Алтае замгенпрокурора отчитал министра спорта за неосвоенные деньги по нацпроекту

На объекте работали 17 человек Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайский край прибыл заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин. Он принял участие в подведении итогов работы прокуратуры Алтайского края за 2021 год и посетил проблемные объекты. Один из них – строящийся ФОК на Юрина, 197а. Минспорта края не освоило деньги, выделенные по нацпроекту, и в бюджет вернулось порядка 21,8 млн рублей. В связи с этим министру спорта края Алексею Перфильеву объявили предостережение.

- По соглашению с министерством спорта России, вам еще в 2019 году были доведены деньги, у вас 21,8 млн рублей не реализовано и вернулось в бюджет, - сказал Демешин.

- Причин много, есть вина, моя вина… - сказал Перфильев

- Если этот к августу объект функционально не будет доведен, будет совсем другой спрос именно с вас, - предостерег Перфильева представитель генпрокуратуры.

- Я не прячусь от ответственности, - ответил министр.

- Это хорошо… - сказал Демешин.

На объект приехали с проверкой Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса проводится в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» за счет средств федерального и краевого бюджета. Спортивный объект площадью более 2 тыс. кв. м. будет включать блок спортивных залов с трибунами для игры в баскетбол, волейбол, занятий борьбой, гимнастикой и хореографией. Срок введения объекта в эксплуатацию – не позднее 25 декабря 2022.

На момент приезда Демешина на объекте работали всего 17 человек.

- Хотите в реестр недобросовестных подрядчиков? – спросил Демешин представителя строительной организации.

После этого было решено увеличить число рабочих и техники – проверять еженедельно объект будет прокурор района.

В министерстве пояснили, что изначально на строительство ФОКа был выделен 131 млн. рублей. Но потом стоимость пришлось пересчитать и увеличить до 150 млн. рублей.

- Удорожание стройматериалов привело к необходимости пересчета смет и проведению экспертизы. Но, срок по соглашению на строительство спортивного комплекса, который заложен с запасом, будет выполнен. С 2023 года спортивный комплекс начнет работу, - сказал Перфильев.

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