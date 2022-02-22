«Выпишите ему черный билет»: замгенпрокурора объявил дисквалификацию директору котельной в Павловске

Дмитрий Демешин посетил котельную в Павловске Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В понедельник, 21 февраля, заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин посетил котельную в Павловске, здание которой пошло трещинами и начало представлять опасность для рабочих. В связи с этим Демешен объявил административную дисквалификацию руководителю МУП.

- Без контроля и органов надзора вы сами не можете этого сделать? Объявите административную дисквалификацию руководителю МУП и выпишите ему черный билет. Нечего делать человеку на госслужбе, который не способен защитить население и людей, которые там работают, и который ждет, пока его понудят. На контроль прокурору края эту ситуацию, - сказал Демешин сотрудникам прокуратуры при осмотре объекта.

Решить проблему можно только строительством новой котельной, но местные власти увязли в бюрократической волоките. Досталось и исполняющему обязанности главы Павловского района Владимиру Юдакову. Его предшественник, который занимался вопросом ранее - Антон Воронов ушел с поста 4 февраля

Здание котельной пошло трещинами и стало опасным Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Ростехнадзор признал опасным здание котельной еще летом. По словам Юдакова, за это время местные власти успели определиться с площадкой для строительства новой котельной, сейчас ищут подрядчика на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта.

- Дайте оценку бюрократом, в том числе регионального уровня. Полгода объект опасен для людей. Ростехнадзор это пишет с августа месяца, экспертиза это подтверждает. Вы сами не видите эти трещины? - спросил Демешин.

Прокурор края Антон Герман в свою очередь сообщил, что экспертиза объекта была проведена по истечению пятилетнего срока, однако, по его мнению, это нужно было сделать раньше — сразу, как начали появляться трещины. В связи с этим прокуратура проверит и министерство строительства и ЖКХ, в ответственности которого находится этот объект.