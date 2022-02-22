22.02.2022: алтайские нумерологи о том, как правильно провести этот день

Провести день лучше с семьей, на природе Фото: Анна Перевощикова

На календаре 22.02.2022 – дата-палиндром (одинаково читается справа налево и наоборот). По словам нумеролога из Алтайского края Оксаны Бассауэр, сегодняшний день станет благоприятным для новаторских решений и запуска нового жизненного этапа. Наверняка поэтому многие молодожены выбрали для заключения брака именно эту дату. Подробнее о красивой дате – в материале «Комсомолки».

- Дата содержит в себе шесть двоек. С точки зрения нумерологии такое количество цифр говорит о том, что в этот день у многих людей проявится особенная чувствительность, тревожность, эмоциональность. Поскольку двойка отвечает за интуицию, то стоит в этот день прислушиваться к ней. Информация, словно, будет витать в воздухе, а особо чувствительные люди будут ее схватывать на лету. "Я это знал", "Я уже это где-то видел", "Не понимаю, но откуда-то это знаю", "Чувствую, что так и будет" - это мысли и слова, которые чаще всего будут появляться в этот день, - отмечает специалист на своей странице в Facebook.

Сегодня стоит деликатно проявлять свою заботу, быть внимательными к детям, но не давить, так как это может привести к конфликтам.

Если сложить все цифры даты и перевести в одну, то получится тройка. Именно сегодня можно проявить свои способности или даже дар, реализовать новые идеи. Главное – преодолеть предубеждения и прислушаться к интуиции. Это позволит начать новый этап в жизни.

- Скорее всего, это будут бытовые и семейные решения, поскольку цифры благоволят именно таким. Важно взять ответственность за свою жизнь, за решение на себя, а не искать виноватого, например, не создавшего условия для реализации задуманного. Ваше желание, ваша интуиция и ваше решение принесут впоследствии и финансовое удовлетворение, - подчеркнула Оксана Бассауэр.

Провести день лучше с семьей, на природе. Кроме того, специалист советует сегодня тепло поговорить со старшими женщинами в семье – мамами и бабушками.

Как добавил нумеролог Вячеслав Классин, тройка также означает логику малых систем. То есть сегодня человек через мелочи и нюансы осознает глобальное.

- Краеугольная фраза для всех, в том числе молодоженов – где страх, там и рост. У людей будет большое желание накапливать знания, то но они будут бояться эти знания выгружать, - добавил Вячеслав Классин.

Страхи будут будто бы «перекрывать» интуицию, но важно этого не допускать. Кроме того, вселенная будет подкидывать нам новые возможности, главное – разглядеть их и не побояться открыть, как конфету в упаковке, которая нас не привлекает.

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