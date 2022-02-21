На Алтае полицейский стрелял в напавшего с отверткой мужчину

Проводится служебная проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Петропавловском районе Алтайского края полицейский стрелял в местного жителя, который напал на него и коллегу. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По информации правоохранителей, вечером 20 февраля полицейские приехали в один из населенных пунктов района для проведения обыска по месту жительства 46-летнего сельчанина.

Во время следственных действий хозяин жилища, предположительно, пьяный, набросился с отверткой на оперуполномоченного уголовного розыска, а затем и на водителя.

Сотрудники полиции потребовали мужчину успокоиться, но он не отреагировал, поэтому один из правоохранителей сделал предупредительный выстрел из табельного оружия. Это не остановило сельчанина, он вновь попытался напасть и в этот раз полицейский выстрелил в мужчину, причинив ему сквозное пулевое ранение.

Сельчанина доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

– По факту применения сотрудником полиции табельного оружия назначена служебная проверка, – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 10 декабря в Рубцовске полицейский застрелил пьяного дебошира.

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Сейчас материалы проверки находятся в региональном следкоме (подробнее)