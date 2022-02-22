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Общество22 февраля 2022 1:00

335 детей с ВИЧ-инфекцией проживают в Алтайском крае

Еще порядка 1200 несовершеннолетних стоят на учете
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Последние пять лет показатели сохраняются примерно на одном уровне

Последние пять лет показатели сохраняются примерно на одном уровне

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае проживают 335 детей с положительным диагнозом ВИЧ-инфекция. Такую цифру на конец прошлого года озвучили в Алтайском краевом центре СПИД, отвечая на запрос «Комсомолки».

Как заражаются детки

- В целом ситуацию по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Алтайском крае можно охарактеризовать как «стабилизация эпидемического процесса»: за последние пять лет показатели сохраняются примерно на одном уровне. Эта тенденция характерна и для пациентов детского возраста, - рассказали в Алтайском краевом Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

В настоящее время на учете состоят около 1500 детей. Из них у 335 диагноз подтвержден. Еще 1200 ребятишек – это те, кто был рожден от ВИЧ-положительной мамы, но не имеют подтвержденного статуса. Их наблюдают с рождения и как минимум до полутора лет, в некоторых случаях и до трех лет: проводят плановые осмотры и берут необходимые анализы. Лишь после наблюдения специалисты дают окончательный ответ насчет того, есть ли вирус в организме ребенка.

По данным специалистов, процент передачи инфекции от матери к ребенку составляет менее 1%. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать несколько важных требований. Во-первых, обязательно планировать беременность, чтобы медики могли оценить состояние здоровья пациентки и вовремя назначить необходимые корректирующие и профилактические мероприятия.

- Во-вторых, нужно учитывать приверженность женщины к противовирусной терапии. Каждый ВИЧ-положительный пациент, состоящий на учете в нашем центре, получает бесплатную терапию, которая позволяет подавить активность вируса и сводит риск передачи заболевания его другому человеку к нулю. Однако для этого необходимо сохранять приверженность к терапии (регулярный прием лекарств), выполнять все предписания лечащего врача и своевременно проходить плановый осмотр, - добавили в центре.

В любом случае ребенок, рожденный ВИЧ-инфицированной мамой, в течение месяца после появления на свет получает специальные лекарства и находится на искусственном вскармливании. Кормить мама его не может, так как в грудном молоке содержится большая концентрация вируса. Если учесть все эти факторы, то риск передачи инфекции от мамочки к малышу минимален, в противном случае он составляет более 20%.

Если ребенок родился ВИЧ-положительный

Если у малыша все-таки находят инфекцию, то с рождения применяется лекарственная терапия. «Детские» препараты для подавления вируса отличаются от «взрослых» лишь формой выпуска. Это может быть сироп, жевательные таблетки и саше.

Дети, выполняющие все предписания лечащего врача, абсолютно не отличаются от полностью здоровых малышей.

- Многие из них занимаются спортом, посещают различные кружки по интересам, хорошо учатся в школе. Таких результатов нам удается достигнуть благодаря ответственности каждого родителя. Ведь именно родители своевременно дают препараты детям, и обеспечивают регулярный осмотр своего ребенка специалистами. Вместе с тем ряду ребятишек требуется индивидуальный подход к сохранению здоровья – регулярные консультации узких профильных специалистов, разработка и реализация программы реабилитации, - объясняют специалисты.

Хитрый вирус

ВИЧ неспроста называют хитрым вирусом, так как он может проявляться не сразу. Инкубационный период составляет от трех недель до трех месяцев, реже до полугода или года.

- В это время человек чувствует себя прекрасно, не подозревает, что болен ВИЧ-инфекцией, однако уже способен заразить другого человека. Затем, после завершения инкубационного периода, вирус может проявить себя гриппоподобными симптомами: повышение температуры, увеличение лимфоузлов, недомогание. Вся опасность заключается в том, что немногие на этом этапе пойдут сдавать тест на ВИЧ. В основном, столкнувшись с хорошо известными симптомами, люди не придают этому особого значения, - подчеркнули в ведомстве.

Если вирус не выявили в момент появления симптомов, то болезнь переходит на следующий уровень - в субклиническую или бессимптомную стадию, которая может длится больше 10 лет. При этом вирус может вообще никак не проявлять себя, но активно размножаться в организме. А после начинается стадия проявления вторичных заболеваний, когда человек замечает у себя необычные или неизвестные до этого симптомы. В этом случае многие уже подозревают неладное и идут к врачу.

Последняя стадия называется терминальной, проще – СПИД. На этом этапе иммунитет уже настолько разрушен, что не может сопротивляться даже ОРВИ.

Как выявить ВИЧ

Самостоятельно или по симптомам определить ВИЧ – нереально. Диагноз ставится лишь после проведения необходимых лабораторных исследований. Поэтому Центр регулярно проводит профилактические акции, к примеру, сейчас в Алтайском крае работает мобильный комплекс по экспресс-тестированию на определение инфекции.

- В случае положительного результата тестирования, у специалистов есть возможность сразу же забрать все необходимые анализы для проведения полного обследования в лаборатории Краевого центра СПИД, - говорят специалисты.

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