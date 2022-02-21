В Барнауле можно будет бесплатно сдать тест на ВИЧ в мобильных комплексах

Точность экспресс-тестирования составляет 99%. Фото Алтайский краевой центр СПИД

С 22 по 28 февраля в Барнауле можно будет сдать тест на ВИЧ в мобильных комплексах возле торговых центров. Анализ проведут бесплатно и анонимно всем желающим, сообщает Алтайский краевой центр по борьбе со СПИДом.

– Согласно статистике порядка 30% людей с диагнозом «ВИЧ-инфекция» не подозревают о своем заболевании. А в текущей эпидемиологической обстановке у многих нет возможности пройти это важное обследование. Основная цель работы мобильного комплекса - повышение уровня доступности к исследованию на ВИЧ-инфекцию и достоверной информации по актуальным вопросам, связанным с ВИЧ, для населения, - говорит главный врач регионального центра СПИД Валерий Шевченко.

Для сдачи анализа не нужно предоставлять какие-либо документы, справки и направления. В порядке живой очереди медики возьмут кровь на анализ, и уже через 10-15 минут скажут результат. Параллельно человек может задать специалистам любые интересующие вопросы, касающиеся ВИЧ-инфекции. В бригаде мобильного комплекса работают врач-эпидемиолог, фельдшер, социальный работник, психолог.

Точность экспресс-тестирования составляет 99%. Есть результат исследования вдруг окажется положительным, то медики бригады могут взять дополнительные анализы для более подробного изучения в лаборатории Алтайского краевого центра СПИД, чтобы уточнить вариант ВИЧ-статуса.

В ближайшие дни мобильные пункту будут принимать на трех площадках в Барнауле:

– 22 февраля с 11.00 до 15.00 часов - парковка у ЦУМа по адресу пр. Ленина, 55;

– 24 февраля с 12.00 до 16.00 часов - парковка ТРЦ«Огни» по адресу ул. Антона Петрова, 219б;

– 25 и 28 февраля с 12.00 до 16.00 часов – парковка ТРЦ «Galaxy» – пр. Строителей, 117.

При желании в любой день тест на ВИЧ в Барнауле можно сдать в платных клиниках. Исследование в коммерческих лабораториях обойдется в 350-400 рублей с учетом стоимости забора крови.

– Инвитро: 390 рублей;

– Хеликс: 375 рублей;

– Гемотест: 360 рублей;

– KDL: 340 рублей.

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