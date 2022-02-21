Синоптики рассказали, какой будет погода на 23 февраля в Алтайском крае

Местами возможны метели Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 23 февраля в Алтайском крае будет тепло и пройдет снег. Подробнее о погоде в День защитника Отечества рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

По словам синоптика, 23 февраля районы Алтайского края будут находиться под влиянием атмосферных фронтов западного циклона. Ночью столбики термометров покажут -7…-12 градусов, местами по востоку до -17 градусов. По северо-западу пройдет небольшой и умеренный снег. В регионе будет дуть юго-западный ветер, 2-7 м/с, местами по западу порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае прогнозируют -4…+1 градус. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами по востоку порывы до 19 м/с.

Ночью 23 февраля в краевой столице прогнозируют -7…-9 градусов.Утром небольшой снег, мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем в Барнауле в День защитника Отечества будет 0…-2 градуса. Утром небольшой, днем умеренный снег, мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. В крае ожидается юго-западный ветер, 7-12 м/с.

Ранее мы писали о том, что в ближайшие дни районы региона окажутся под влиянием антициклона, поэтому в крае будет спокойная погода, без осадков.

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