Потепление до +4 градусов прогнозируют в Алтайском крае

На дорогах будет гололедица Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае прогнозируют потепление до +4 градусов. О погоде в регионе на ближайшие дни рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

По словам синоптика, заметно теплее в Алтайском крае станет с 19 по 22 февраля. В это время районы региона окажутся под влиянием антициклона, поэтому установится спокойная погода, без осадков.

Ночью температура будет колебаться от -18 до -25 градусов. Днем в среднем ожидается от -6 до -11, в предгорьях до 0 градусов.

«Еще теплее будет днем 21 февраля. В предгорьях ожидается оттепель 0…+4 градуса. В следующие дни серьезных морозов не ожидается, днем сохранится тенденция на потепление», – резюмировала синоптик.

Подробный прогноз погоды с 19 по 21 февраля

19 февраля

Ночью ожидается -9…-14 градусов, местами до -19 градусов. Местами по северу небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с

Днем столбики термометров покажут -5…-10 градусов, местами в предгорьях до 0 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

20 февраля

Ночью ожидается -20…-25 градусов, местами -14…-19 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

Днем столбики термометров покажут -6…-11 градусов, местами по югу до -1 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

21 февраля

Ночью ожидается -18…-23 градуса, местами -12…-17 градусов. Без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем столбики термометров покажут -2…-7 градусов, местами по югу до +4 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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